به گزارش خبرنگار مهر، گروه جامعه‌شناسی کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها، کرسی ترویجی «چیستی ارزش جنین از منظر اسلام و فمینیسم و امتداد جمعیت‌شناختی آن» را برگزار می‌کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی به ارائه مباحث خود درباره موضوع کرسی می‌پردازد و حجت حاجی کاظم به‌عنوان ناقد، دیدگاه‌های ارائه‌شده را نقد و بررسی خواهد کرد. همچنین حجت‌الاسلام دکتر مهدی عابدی دبیری این نشست را بر عهده دارد.

این کرسی ترویجی روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، واقع در طبقه منفی دو، برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور مجازی در این نشست از طریق نشانی اینترنتی http://iki.ac.ir/live اقدام کنند.