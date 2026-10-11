۲ تصادف در سمیرم و فلاورجان ۱۷ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رانندگی رخ داده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: متأسفانه در دو حادثه ترافیکی که در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست، ۱۷ نفر از هموطنان مصدوم و راهی مراکز درمانی شدند.

وی در تشریح جزئیات حادثه نخست گفت: در ساعت ۱۵:۴۶ روز هجدهم مهرماه، یک مورد تصادف میان خودروی پژو و وانت مزدا در محور سمیرم به شهرضا، نرسیده به دوراهی مهرگرد به مرکز اورژانس گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بلافاصله ۳ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: در این تصادف ۹ نفر شامل ۷ مرد و ۲ زن دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای تکمیل روند درمان به بیمارستان سیدالشهداء سمیرم منتقل شدند.

عابدی همچنین از وقوع حادثه دوم در شهرستان فلاورجان خبر داد و تصریح کرد: ساعت ۲۳:۱۷ شب گذشته، تصادف زنجیره‌ای میان سه خودروی پیکان، پژو پارس و سمند در اتوبان ذوب‌آهن، مقابل کرسگان رخ داد.

وی ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه نیز ۲ واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند. در این حادثه ۸ نفر شامل ۶ مرد و ۲ زن مصدوم شدند که جهت اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و شفا منتقل شدند.