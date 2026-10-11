ضرورت تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت روان شهروندان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سوده نجفی در تذکری به مناسبت هفته سلامت روان، با اشاره به اهمیت این موضوع در کیفیت زندگی شهروندان اظهار کرد: سلامت روان صرفاً به معنای نبود بیماری نیست، بلکه توانایی افراد برای مقابله با فشارهای زندگی، فعالیت مؤثر و مشارکت اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو، سیاست‌گذاری شهری باید با شنیدن صدای واقعی شهروندان و شناخت نیازهای آنان آغاز شود.

وی با بیان اینکه شرایط زندگی در کلان‌شهرها، از جمله ترافیک، آلودگی، تراکم ساختمانی و محدودیت دسترسی به فضاهای عمومی، بر سلامت روان شهروندان تأثیر می‌گذارد، افزود: سلامت انسان تنها در بیمارستان‌ها تأمین نمی‌شود، بلکه کیفیت فضاهای شهری، دسترسی به فضای سبز، حمل‌ونقل عمومی کارآمد و امکان تعاملات اجتماعی نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارند.

ضرورت پیوست سلامت برای طرح‌های توسعه شهری

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بارگذاری‌های سنگین ساختمانی در اطراف ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: بر اساس گزارش‌های مورد اشاره، از مجموع ۲۹۸ ایستگاه بررسی‌شده، در ۲۳۹ ایستگاه افزایش تراکم اداری و تجاری و در ۸۷ ایستگاه الگوی بلندمرتبه‌سازی پیشنهاد شده است.

نجفی با طرح این پرسش که آیا زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و خدمات محلی ظرفیت چنین بارگذاری‌هایی را دارند، تأکید کرد: توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی نباید به ابزاری برای افزایش تراکم ساختمانی تبدیل شود. هر پروژه شهری، به‌ویژه طرح‌های پرتراکم و بلندمرتبه‌سازی، باید از پیوست سلامت و ارزیابی اثرات اجتماعی برخوردار باشد.

وی افزود: ترافیک روزانه، آلودگی صوتی و کمبود فضاهای مناسب برای پیاده‌روی و تعاملات اجتماعی می‌توانند موجب افزایش استرس و کاهش کیفیت زندگی شوند؛ بنابراین توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش فضاهای سبز و مناسب‌سازی معابر باید به‌عنوان بخشی از سیاست‌های ارتقای سلامت روان مورد توجه قرار گیرند.

نجفی با اشاره به مصوبه تشکیل شورای راهبردی سلامت شهر تهران که به گفته وی در آبان‌ماه ۱۴۰۳ در شورای شهر به تصویب رسیده است، اظهار کرد: با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این مصوبه، حتی یک جلسه از شورای راهبردی سلامت تشکیل نشده است.

وی با اشاره به تذکر پیشین خود در چهارم مردادماه، از شهردار تهران خواست درباره اقدامات انجام‌شده پس از این تذکر، جلسات برگزارشده، تصمیمات اتخاذشده و میزان اجرای تکالیف قانونی شورا گزارش دهد.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: نمی‌توان در سخنرانی‌ها بر اهمیت سلامت شهروندان تأکید کرد، اما اجرای مصوبات قانونی و الزام‌آور شورا را معطل گذاشت. سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس نتایج قابل سنجش باشد، نه صرفاً ارائه گزارش از فعالیت‌ها.

نجفی با اشاره به وجود ۳۵۲ خانه سلامت و مراکز اجتماعی شهرداری تهران، خواستار مشخص شدن سازوکار ارتباط این مراکز با شبکه خدمات تخصصی سلامت روان وزارت بهداشت شد.

وی افزود: شهرداری تهران برای حمایت از سلامت روان شهروندان لزوماً به ایجاد ساختارهای اداری موازی نیاز ندارد، بلکه باید با استفاده از ظرفیت خانه‌های سلامت، زمینه آموزش عمومی، شناسایی نیازهای محلات و ارجاع افراد به مراکز تخصصی را فراهم کند.

نجفی همچنین بر ضرورت همکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی و استفاده از ظرفیت مراکز سلامت روانی اجتماعی «سراج» تأکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه، شش مطالبه را برای بهبود وضعیت سلامت روان شهروندان مطرح کرد.

به گفته وی، اجرای طرح پایلوت محله‌های سلامت‌محور در مناطق ۲۲گانه، الزام طرح‌های توسعه شهری به ارزیابی اثرات سلامت، کاهش تنش‌های محیطی و مناسب‌سازی معابر برای گروه‌های مختلف، تدوین برنامه دائمی حمایت روانی پس از بحران و جنگ، ایجاد شبکه ارجاع تخصصی میان خانه‌های سلامت و مراکز سراج و اجرای کامل مصوبه شورای راهبردی سلامت از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است

نجفی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های سه‌ماهه به شورای شهر درباره اقدامات و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های سلامت روان شد.

وی در پایان با اشاره به بررسی و نهایی‌سازی طرحی با عنوان «الزام شهرداری تهران به تدوین و اجرای برنامه جامع ارتقای سلامت روان و تاب‌آوری اجتماعی شهروندان با رویکرد سلامت در همه سیاست‌های شهری» در کمیته‌های سلامت و اجتماعی شورای شهر گفت: هدف این طرح آن است که سلامت روان از یک موضوع مناسبتی فراتر برود و با تعیین تکالیف اجرایی، منابع مالی مشخص و شاخص‌های قابل سنجش، در برنامه‌های مدیریت شهری جایگاه مؤثری پیدا کند.

نجفی خاطرنشان کرد: شهر تنها مجموعه‌ای از بتن، آهن و آسفالت نیست، بلکه با جان و روان انسان‌ها معنا پیدا می‌کند. تهران زمانی شهری زیست‌پذیر و امن خواهد بود که شهروندان در کنار برخورداری از خدمات شهری، احساس آرامش، امید، کرامت و امنیت روانی داشته باشند.