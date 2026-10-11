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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

ترک فعل مدیران در طرح‌های راکد چهارمحال و بختیاری زیر ذره‌بین قضایی

ترک فعل مدیران در طرح‌های راکد چهارمحال و بختیاری زیر ذره‌بین قضایی

شهرکرد- رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از احتمال تشکیل پرونده قضایی برای مدیران متخلف در طرح‌های مصوب رهاشده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین حسینی صبح یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، اظهار کرد: ترک فعل احتمالی مدیران در اجرای طرح‌ها و تضییع حقوق دولت باید به‌صورت جدی بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه، گزارش جامعی از آخرین وضعیت طرح‌های اجرا نشده و راکد ارائه دهند تا دلایل توقف یا اجرا نشدن این طرح‌ها مشخص شود.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال وقوع جرم در برخی موارد ترک فعل مدیران، تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان موظف‌اند طرح‌های مصوب رهاشده را پایش کنند و در صورت احراز وقوع جرم، برای مسئولان متخلف پرونده قضایی تشکیل دهند.

حسینی در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت آسیب‌شناسی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تأکید کرد و خواستار رفع نواقص نظارتی و رعایت الزامات قانونی در نقل‌وانتقال اراضی شد.وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد گزارش پرونده‌های مرتبط با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را ارائه دهند.

کد مطلب 6974255

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