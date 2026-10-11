به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین حسینی صبح یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، اظهار کرد: ترک فعل احتمالی مدیران در اجرای طرح‌ها و تضییع حقوق دولت باید به‌صورت جدی بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه، گزارش جامعی از آخرین وضعیت طرح‌های اجرا نشده و راکد ارائه دهند تا دلایل توقف یا اجرا نشدن این طرح‌ها مشخص شود.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال وقوع جرم در برخی موارد ترک فعل مدیران، تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان موظف‌اند طرح‌های مصوب رهاشده را پایش کنند و در صورت احراز وقوع جرم، برای مسئولان متخلف پرونده قضایی تشکیل دهند.

حسینی در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت آسیب‌شناسی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تأکید کرد و خواستار رفع نواقص نظارتی و رعایت الزامات قانونی در نقل‌وانتقال اراضی شد.وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد گزارش پرونده‌های مرتبط با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را ارائه دهند.