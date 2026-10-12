اجرای برنامه فرهنگی و تربیتی «یک روز بانشاط کودکان در ساری

ندا فرزین رئیس شورای جهادی شهرستان ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این برنامه اظهار کرد: این طرح با بهره‌گیری از روش‌های شاد و مشارکتی و متناسب با نیازهای سنی دانش‌آموزان اجرا شد تا زمینه یادگیری مفاهیم آموزشی، فرهنگی و تربیتی در فضایی صمیمی و پرنشاط فراهم شود.

وی افزود: در این برنامه، بخش‌های مختلفی از جمله گفت‌وگوی صمیمانه با دانش‌آموزان درباره مهارت‌های زندگی، بازی‌های گروهی و پرتحرک، آموزش خلاقانه ریاضی و برگزاری ایستگاه معما و چالش‌های ذهنی اجرا شد تا زمینه تقویت تفکر، تعامل اجتماعی و مشارکت کودکان فراهم شود.

رئیس شورای جهادی شهرستان ساری با اشاره به فعالیت‌های هنری و فرهنگی این طرح گفت: برگزاری کارگاه کاردستی و خلاقیت با محوریت تهیه پاکت هدیه، کتاب‌خوانی و قصه‌گویی کودکانه از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با هدف پرورش استعدادهای فردی، تقویت خلاقیت و افزایش علاقه دانش‌آموزان به مطالعه برگزار شد.

فرزین ادامه داد: آشنایی کودکان با آموزه‌های دینی نیز در قالب آموزش عملی وضو، معرفی مفهوم نماز و آموزش اذکار و حرکات آن، متناسب با سن دانش‌آموزان و با مشارکت فعال آنان دنبال شد.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی از دوران کودکی تصریح کرد: ایستگاه مهربانی و کار خوب با هدف ترویج محبت، همکاری، قدردانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برپا شد تا دانش‌آموزان اهمیت رفتارهای نیک و تعامل سازنده با دیگران را در کنار فعالیت‌های آموزشی تجربه کنند.

رئیس شورای جهادی شهرستان ساری در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی با همت بسیج سازندگی شهرستان ساری، فرصتی برای تقویت نقش گروه‌های جهادی در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و جامعه است.