صدور بیش از ۴۰۰ جواز تاسیس واحد صنعتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسدالله عباسی معاون طرح و برنامه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت : بیشترین مجوزهای صادر شده در حوزه کانی غیر فلزی، کُک فرآوردههای نفتی، محصولات فلزی پایه، تجهیزات حمل و نقل و لاستیک و پلاستیک است
وی افزود: با اجرای این طرحها زمینه اشتغال هشت هزار و ۹۷۳ تن فراهم میشود.
عباسی گفت: در این مدت ۲۱ فقره جواز توسعهای نیز با سرمایهگذاری بیش از یک همت صادر شد.
معاون طرح و برنامه ادارهکل صمت هرمزگان گفت: بهره برداری از این طرحها نیز زمینه اشتغال ۲۰۸ تن را فراهم میکند.
عباسی بیان داشت: صدور جوازهای تاسیس و توسعهای زمینه ورود سرمایهگذاران به مرحله اجرای طرحهای صنعتی، و توسعه ظرفیت واحدهای موجود را فراهم میکند.
بندرعباس_معاون طرح و برنامه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: امسال ۴۴۹ جواز تاسیس واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در هرمزگان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، اسدالله عباسی معاون طرح و برنامه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت : بیشترین مجوزهای صادر شده در حوزه کانی غیر فلزی، کُک فرآوردههای نفتی، محصولات فلزی پایه، تجهیزات حمل و نقل و لاستیک و پلاستیک است
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