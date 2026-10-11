عطریانفر: ایران شاخ غول جهانی آمریکا را شکسته است

محمد عطریانفر عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت و عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شکستن هیمنه امریکا در منطقه و جهان و نیز جسارت وزیر خارجه امریکا در یونان به تاریخ و تمدن ایران، اظهار کرد: واقعیت این است که یک قدرت بزرگ جهانی به نام آمریکا برای نخستین بار در طول تاریخ ۲۵۰ ساله خود، از آغاز تأسیس تا به امروز، در چنین منازعه تاریخی با کشوری ریشه دار به نام ایران قرار نگرفته بوده است، لذا برای نخستین بار است که آمریکا در یک مواجهه، رویارویی و منازعه فراگیر در برابر یک قدرت متوسط جهانی به نام ایران، دچار سرگشتگی و شکست فاحش شده است.

وی افزود : در عین حال من فکر نمی‌کنم ضرورت چندانی داشته باشد که بر حجم سنگین تجهیزات به کار گرفته شده از سوی دشمن علیه ما و بمباران های صورت گرفته یا متقابلاً عملیات هایی که از سوی ما صورت گرفته و برخی از پایگاه‌های او را هدف قرار داده‌ایم، تمرکز کنیم، شاید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار، هزینه تخریب‌های جنگی است که بر ما تحمیل شده است، اما به نظر من، این موارد اهمیت چندانی ندارد،زیرا همینه بزرگ آمریکا در سطح جهان شکسته شده است .

عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: به این معنا که آمریکایی‌ها در هیچ جای این دنیا، در مواجهه با قدرت‌های دیگر کشورها، در صحنه حضور پیدا نکرده‌اند، مگر اینکه آن کشور را در زمانی کمتر از یک هفته و یک ماه ریشه‌کن کرده و رفته‌اند. برای نخستین بار است که ایران این شاخ غول جهانی را شکسته است و این هیمنه فراگیر را از بین برده است ؛ آن هم در برابر قدرت بزرگی که کشورهای دیگر هم‌پیمان خود، کشورهای اروپایی و از جمله کشورهای عربی منطقه را در این ماجرا با خود همراه کرده است.

حیثیت جهانی امریکا از بین رفته است

وی ادامه داد: این قدرت، توانمندی و قابلیت ایران است ، آن هم بیش از ۲۵۰ روز از تقریباً جنگ ۱۲ روزه تا به امروز که یک بخش آن هم از جنگ رمضان به این طرف بوده است که آمریکا اینگونه وا نهادگی و از بین رفتن حیثیت جهانی خود شده است.

عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت عنوان کرد: تمام مقاماتی که اکنون درگیر ماجرای ایران هستند، چه نظامی‌ها، چه سیاسی‌ها و چه استراتژیست‌های آمریکایی و در رأس آن‌ها این رئیس‌جمهور ابله کاخ سفید ، در طول این فرصت بیش از ۲۲۰ روز که از جنگ رمضان تا به امروز گذشته، با اظهارات بسیار پراکنده، شگفت، آشفته و بی‌بنیاد خود را مطرح می‌کنند که در واقع به اصطلاح خودشان، دارند با جنگ روانی و در نظر گرفتن جنبه‌های روحی استقلال ملت ایران را هدف قرار دادند ولی این‌ها همگی شکست خورده است.

سیاستمداران آمریکایی به جای تاریخ سازی به خود مراجعه کنند

وی با اشاره به سخنان سخیف وزیر خارجه امریکا در یونان و در مورد تاریخ ایران، اظهار داشت: رئیس‌جمهور یک کشور که این‌قدر ادعا دارد، در طول یک زمان طولانی‌مدت هر روز حرفی می‌زند و چیزی می‌گوید که فردایش آن را رد می‌کند یا فردا شکست می‌خورد. حالا همان ها تمدن ایرانی را هدف‌ گرفته اند ولی باید به آن‌ها بگوییم شما به جای اینکه خیلی تلاش کنید تاریخ‌سازی‌های کذب را به حلقوم مردم جهان فرو کنید، به سیاستمداران خودتان مراجعه کنید.

عطریانفر با اشاره به کیسینجر سیاستمدار امریکایی، اظهار کرد: هنری کیسینجر که به هر حال پخته‌ترین مرد سیاست خارجی آمریکا بوده است، می‌گوید و علاوه بر او، دیگران هم گفته‌اند که اگر ما به افق گذشته تاریخی جهان نگاه کنیم، دو تمدن را بیشتر شاهد نیستیم؛ تمدن ایران و تمدن مصر. تمامی کشورهایی که در این جهان در طول یکی دو قرن، شکل گرفته‌اند، کشورهایی بوده‌اند که سابقه تمدنی و تاریخ ماندگاری سیاسی آن‌ها به‌مراتب ضعیف‌تر و کم‌بنیه‌تر از ملت ایران بوده است؛ آنهم زمانی که ملت ایران در یک ظرفیت جغرافیایی ۱۹ میلیون کیلومتر مربع، در واقع ۱۳ برابر فضای مساحت فعلی ایران، حکومت واحد داشت.

وی افزود: چنین کشوری مانند ایران، با این پیشینه امروز توسط یک انسانی که حالا تجارب سیاسی چندان درخشان و آن تجربه‌های پخته سیاستمداران قبلی آمریکا را هم ندارد، با این وضعیت مواجه شده است که سیاستمداران بی‌خرد آمریکا به خودشان اجازه می‌دهند برخی از این اظهارات را در ذهنیت منفی خودش بخواهد به جهان تحمیل کند.

عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی گفت: از این جهت فکر می‌کنم منطقی‌ترین رویکرد ما نسبت به چنین آدم‌هایی این است که سکوت کنیم؛ کمااینکه نسبت به اظهارات ترامپ سکوت می‌کنیم. مسئولان ارشد ما در سطوح سیاسی، استراتژیک و دیپلماتیک، به‌طور کلی، در برابر هر اظهارنظری که این مقامات می‌کنند، واکنشی ندهند، اتفاقا به نظر من، هوشمندانه‌ترین رفتاری است که از منظر جنگ روانی و پاسخگویی باید به آن ملتزم بود.

اظهارات روبیو به زودی رنگ خواهد باخت

وی ادامه داد: در این رابطه نیز نباید خیلی احساس نگرانی کنیم یا فکر کنیم که حالا اظهارنظری شده و حرمت تاریخی ملت را مثلاً هدف قرار داده است؛ اهمیتی ندارد و این اظهارات نیز به‌شدت در کمترین زمان رنگ می‌بازد.