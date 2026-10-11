زمانی: چوگان اصفهان در مسیر احیا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین معارفه مسئولان کمیته‌های تخصصی و مشاوران هیئت چوگان استان اصفهان با تشریح اقدامات چهار ماه گذشته و برنامه‌های پیش‌روی این هیئت، توسعه فعالیت‌های شهرستانی، بهبود زیرساخت‌ها، تقویت ساختار اجرایی و معرفی دوباره چوگان به جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه عنوان کرد.

وی افزود: تلاش ما این است که با برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه چوگان را در سطح استان فراهم کنیم و این ورزش ریشه‌دار را بیش از گذشته به مردم، به‌ویژه نسل جوان، معرفی کنیم.

زمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت زمین چمن چوگان میدان نقش جهان اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم در چهار ماه گذشته، پیگیری و انجام اقدامات اجرایی مربوط به زمین چمن میدان نقش جهان بود؛ زمینی که بیش از ۱۰ سال با مشکلات و وضعیت نامناسب مواجه بود و بهبود شرایط آن از مطالبات فعالان این رشته به شمار می‌رفت.

رئیس هیئت چوگان استان اصفهان با قدردانی از همکاری مسئولان استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: اقدامات انجام‌شده می‌تواند گام مثبتی در مسیر توسعه زیرساخت‌های چوگان و فراهم‌شدن زمینه فعالیت بهتر در این مجموعه تاریخی باشد.

وی فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی را از دیگر محورهای برنامه‌های این مجموعه دانست و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌ایم شهرستان‌هایی را که فعالیت مؤثری در چوگان نداشتند، وارد چرخه فعالیت کنیم و زمینه گسترش این رشته را در مناطق مختلف استان فراهم آوریم.

زمانی با اشاره به پیگیری تشکیل و تقویت هیئت‌های شهرستانی در مناطقی از جمله لنجان، مبارکه و شاهین‌شهر خاطرنشان کرد: سامان‌دهی ساختار شهرستانی، افزایش هماهنگی‌ها و فراهم‌کردن بستر برگزاری رویدادهای ورزشی، از برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس هیئت چوگان استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره چوگان در میدان نقش جهان به مناسبت روز ملی چوگان خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی این میدان و اهمیت چوگان در هویت ایرانی، تلاش داریم این مناسبت را با برگزاری رویدادی ویژه گرامی بداریم و امکان آشنایی و تماشای این ورزش را برای شمار بیشتری از شهروندان و گردشگران فراهم کنیم.

وی افزود: برگزاری رویدادهای ورزشی در شهرستان‌ها، میزبانی رقابت‌های چوگان و تقویت تعامل با مجموعه‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این برنامه‌ها در حال پیگیری است.

زمانی معرفی چوگان با استفاده از ابزارهای فرهنگی و فناوری‌های نوین را ضروری دانست و اظهار کرد: در کنار برگزاری مسابقات و توسعه زیرساخت‌ها، باید برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه نسل جوان، با تاریخچه و ارزش‌های این رشته برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به طرح ایجاد فضای مناسب برای تماشای مسابقات و طراحی بازی رایانه‌ای با محوریت چوگان ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری می‌تواند به معرفی گسترده‌تر این رشته و افزایش ارتباط نسل جدید با آن کمک کند. تدوین برنامه‌های استانی، تقویت هماهنگی با شهرستان‌ها و افزایش تعامل با دستگاه‌های مرتبط نیز از دیگر برنامه‌های هیئت در ماه‌های آینده خواهد بود.