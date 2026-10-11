به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه گردشگری «مهر شیراز» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران گفت: اگر امروز ملت ایران احساس امنیت، عزت و شرافت می‌کند، بدون تردید مدیون خون شهیدانی است که جان خود را برای پایداری و سربلندی این سرزمین فدا کردند.

وی با اشاره به مقاومت مردم فارس در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: مردم این استان در برابر دشمنان ملت ایران ایستادگی کردند و با مقاومت خود، دشمنان را مأیوس ساختند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ابراز اطمینان نسبت به عبور ایران از شرایط دشوار کنونی بیان کرد: ما به وعده الهی باور داریم و معتقدیم ملت ایران که بر حق ایستاده است، با مقاومت و انسجام از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.

فارس؛ فراتر از سهم جغرافیایی، نماد هویت ایران

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان فارس گفت: گفته می‌شود فارس هفت درصد از وسعت سرزمینی و بخش قابل‌توجهی از میراث تاریخی کشور را در خود جای داده است، اما فارس را نمی‌توان تنها با سهم جغرافیایی آن تعریف کرد؛ فارس بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و شناسنامه ایران است.

وی افزود: فارس به معنای تمدن، تاریخ، تبار و هویت ایران است و هر آنچه از زیبایی‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی در این سرزمین وجود دارد، در جغرافیای این استان جلوه‌گر شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه فارس در حوزه‌های مختلف کشور کارنامه‌ای درخشان دارد، اظهار کرد: این استان قطب میراث فرهنگی و تمدن، گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت و بازرگانی، صنعت، کشاورزی، فناوری، برق و الکترونیک، شرکت‌های دانش‌بنیان، فرهنگ و هنر و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی است.

وی ادامه داد: فارس همچنین از قطب‌های مهم پزشکی و گردشگری سلامت کشور به شمار می‌رود و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه زیارت، کشاورزی، شعر، ادبیات، موسیقی و هنر دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: بخش مهمی از تولیدات کشاورزی کشور در فارس انجام می‌شود و این استان در تولید محصولات باغی و دیگر محصولات راهبردی کشاورزی جایگاه برجسته‌ای دارد.

وی نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه فارس دانست و افزود: جوانان خلاق، نیروهای متخصص و زنان توانمند این استان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه کشور هستند و در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند.

گردشگری؛ فرصتی برای معرفی یکپارچه ایران به جهان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش فارس در معرفی ظرفیت‌های ایران به گردشگران خارجی گفت: اگر گردشگران و مهمانان خارجی می‌خواهند ایران را به‌صورت یکپارچه بشناسند، باید فارس را به‌دقت ببینند؛ چراکه بخش مهمی از جلوه‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی ایران در این استان گرد هم آمده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری فارس تأکید کرد: تنوع جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی این استان، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری و تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی فراهم کرده است.

صالحی‌امیری افزود: معرفی شایسته این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش حضور گردشگران خارجی، رونق کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری و تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها کمک کند.

توسعه اقتصادی با تکیه بر تولید باکیفیت و صادرات

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر به دنبال راه نجات اقتصاد ایران هستیم، باید بر تولید باکیفیت، تجاری‌سازی محصولات، تسهیل مسیر صادرات و افزایش ارزآوری تمرکز کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه صادرات و ارزآوری از الزامات تقویت اقتصاد کشور است، افزود: ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان فارس می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به اختیارات واگذارشده به استانداران گفت: با اختیاراتی که دولت به استانداران تفویض کرده است، زمینه مناسبی برای تصمیم‌گیری مؤثرتر در استان‌ها فراهم شده و استاندار فارس نیز از اختیارات گسترده‌ای برای پیگیری مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار است.

صالحی‌امیری هماهنگی میان مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و از نقش نمایندگان استان فارس در پیگیری مسائل تولید، رفع موانع اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های استان قدردانی کرد.

مدعیان آمریکایی درباره تمدن ایران سکوت کنند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از مقام‌های آمریکایی درباره تمدن ایران گفت: برخی حاکمان کاخ سفید درباره تمدن این سرزمین اظهارنظر می‌کنند، درحالی‌که بهتر است درباره تمدن ایران سکوت کنند و اجازه دهند ایرانیان از پیشینه تاریخی و تمدنی خود سخن بگویند.

وی با اشاره به قدمت تاریخی آثار و بناهای ایران افزود: درختان چنار باغ‌موزه سعدآباد بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارند؛ یعنی عمر برخی از این آثار طبیعی از عمر حاکمیت آمریکا بیشتر است.

صالحی‌امیری با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران اظهار کرد: اگر قرار است در دنیای امروز از درخشش تمدنی سخن بگوییم، تمدن ایران در تراز نخست جهان می‌درخشد و آثار تاریخی این سرزمین، از فیروزآباد فارس تا دیگر نقاط ایران، گواهی بر ریشه‌داری و عظمت این تمدن است.

وی با بیان اینکه ایران از پشتوانه‌ای عمیق و گسترده در حوزه تمدن برخوردار است، تأکید کرد: تمدن ایرانی به یک دوره تاریخی یا جغرافیای خاص محدود نمی‌شود و نشانه‌های آن در سراسر کشور قابل مشاهده است.

انسجام ملی؛ شرط عبور از شرایط دشوار

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی، بیش از هر چیز به انسجام نیاز دارد؛ به این معنا که همه گروه‌ها و جریان‌ها باید برای تعالی ایران، توسعه کشور و مقاومت در برابر دشمنان در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی افزود: هر اقدامی که به شکاف و اختلاف در جامعه دامن بزند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو، حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی باید در اولویت قرار گیرد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش مردم فارس در نمایش همبستگی ملی خاطرنشان کرد: این استان می‌تواند الگویی از انسجام و همدلی باشد و با تکیه بر سرمایه‌های انسانی، تاریخی و فرهنگی خود، در مسیر توسعه ایران نقش‌آفرینی کند.