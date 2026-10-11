امام جمعه بجنورد: وحدت حول محور ولایت میراث ارزشمند رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم سالروز سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان‌شمالی که در مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد ، با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در حل مشکلات کشور گفت: دولت به‌تنهایی قادر به رفع همه مسائل نیست و تحقق این هدف به همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور افزود: برای عبور از مشکلات موجود، همه بخش‌ها باید با هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری در مسیر رفع موانع و بهبود وضعیت کشور گام بردارند.

حجت‌الاسلام نوری یکی از چالش‌های مهم کشور را ناترازی انرژی دانست و اظهار کرد: مدیریت این مسئله علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات فنی، نیازمند اصلاح الگوی مصرف و مشارکت عمومی است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: عبور از شرایط کنونی مستلزم همراهی همه مردم با دولت، درک محدودیت‌ها و توجه به ضرورت استفاده بهینه از منابع انرژی است تا بتوان گام‌های مؤثری در جهت کاهش ناترازی برداشت.

حجت‌الاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت وحدت و همگرایی در شرایط حساس کشور تأکید کرد و گفت: پیروی از جانشین رهبر شهید، وظیفه‌ای مهم برای جامعه است و گروه‌ها و جریان‌های مختلف نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

وی با اشاره به همراهی جریان‌های مختلف با رهبر جدید انقلاب اسلامی افزود: همگرایی و همراهی گروه‌های مختلف حول محور ولایت، نعمتی ارزشمند و سرمایه‌ای مهم برای کشور است که باید برای حفظ و تقویت آن تلاش کرد.

امام جمعه بجنورد خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، وحدت و همدلی از اهمیت بیشتری برخوردار است و همراهی مردم و جریان‌های مختلف می‌تواند به تقویت انسجام ملی و فراهم شدن زمینه عبور از مشکلات کشور کمک کند.