به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با افزایش استفاده از خدمات مراقبت در منزل، انتخاب تجهیزات پزشکی مناسب به یکی از دغدغه‌های خانواده‌هایی تبدیل شده است که از بیماران نیازمند اکسیژن‌درمانی نگهداری می‌کنند. در این میان، خرید دستگاه اکسیژن‌ساز، اجاره آن برای مدت مشخص یا تعمیر دستگاه موجود، سه راهکار متفاوت هستند که انتخاب میان آن‌ها به وضعیت بیمار، مدت استفاده، هزینه‌ها و شرایط فنی دستگاه بستگی دارد.

اکسیژن‌درمانی در منزل برای برخی بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی یا افرادی که به دلایل پزشکی به دریافت اکسیژن مکمل نیاز دارند، با تجویز پزشک انجام می‌شود. دستگاه اکسیژن‌ساز یکی از تجهیزات مورد استفاده در این فرایند است که با دریافت هوای محیط و جداسازی بخشی از گازهای موجود در آن، اکسیژن تغلیظ‌شده تولید می‌کند.

بااین‌حال، تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز تنها به انتخاب یک برند یا مقایسه قیمت محدود نمی‌شود. خانواده‌ها باید بدانند چه زمانی خرید دستگاه از نظر اقتصادی مناسب‌تر است، در چه شرایطی اجاره می‌تواند نیاز آن‌ها را برطرف کند و چه زمانی تعمیر دستگاه موجود ارزش بررسی دارد.

خرید دستگاه اکسیژن‌ساز؛ چه زمانی انتخاب مناسب‌تری است؟

برای بیمارانی که طبق تشخیص پزشک به اکسیژن‌درمانی طولانی‌مدت نیاز دارند، خرید دستگاه اکسیژن‌ساز می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی باشد. در این شرایط، خانواده‌ها باید هزینه اولیه خرید را در کنار مدت استفاده، مصرف برق، سرویس دوره‌ای و هزینه‌های احتمالی تعمیرات در نظر بگیرند.

دستگاه‌های اکسیژن‌ساز خانگی معمولاً در مدل‌های مختلفی عرضه می‌شوند که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به اکسیژن‌سازهای ۵ لیتری و ۱۰ لیتری اشاره کرد. تفاوت این مدل‌ها در محدوده جریان خروجی و مشخصات فنی آن‌هاست؛ اما ظرفیت اسمی به‌تنهایی معیار کافی برای انتخاب دستگاه نیست.

برای مثال، دستگاهی که توانایی تولید جریان بیشتری دارد، لزوماً برای تمام بیماران مناسب‌تر نیست. میزان جریان موردنیاز، خلوص اکسیژن در جریان تجویزشده، نوع استفاده و شرایط بیمار باید با توصیه پزشک و مشخصات سازنده مطابقت داشته باشد.

هنگام خرید دستگاه اکسیژن‌ساز بهتر است چند موضوع بررسی شود: اعتبار برند و فروشنده، شرایط گارانتی، دسترسی به خدمات پس از فروش، میزان صدای دستگاه، امکان تأمین قطعات و نحوه نگهداری از تجهیزات مصرفی.

همچنین باید توجه داشت که دستگاه‌های اکسیژن‌ساز از نظر طراحی و شرایط استفاده با یکدیگر تفاوت دارند. برخی برای استفاده ثابت در منزل ساخته شده‌اند و برخی مدل‌های قابل‌حمل، ویژگی‌ها و محدودیت‌های متفاوتی دارند.

خانواده‌هایی که قصد خرید دستگاه برای استفاده طولانی‌مدت دارند، بهتر است ابتدا مشخصات فنی، ظرفیت خروجی، شرایط گارانتی و قیمت مدل‌های مختلف را مقایسه کنند. برای این منظور، امکان بررسی مدل‌ها و قیمت دستگاه اکسیژن‌ساز در توانی‌نو فراهم شده است.

اجاره دستگاه اکسیژن‌ساز؛ راهکاری برای استفاده کوتاه‌مدت

خرید دستگاه همیشه اولین انتخاب اقتصادی نیست. در برخی شرایط، بیمار پس از ترخیص از بیمارستان یا در دوره‌ای مشخص از درمان، طبق نظر پزشک به اکسیژن‌درمانی خانگی نیاز دارد؛ اما مدت استفاده ممکن است محدود یا هنوز نامشخص باشد.

در چنین موقعیتی، اجاره دستگاه اکسیژن‌ساز می‌تواند هزینه اولیه تأمین تجهیزات را کاهش دهد. خانواده به‌جای پرداخت کامل قیمت دستگاه، هزینه استفاده از آن را برای مدت قرارداد پرداخت می‌کند.

البته مقرون‌به‌صرفه‌بودن اجاره به عوامل مختلفی بستگی دارد. مبلغ اجاره ماهانه، مدت قرارداد، ودیعه احتمالی، هزینه حمل و شرایط پشتیبانی باید پیش از تصمیم‌گیری بررسی شوند.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام اجاره، اطمینان از وضعیت فنی و بهداشتی دستگاه است. دستگاه اجاره‌ای باید از نظر عملکرد، جریان خروجی، خلوص اکسیژن و وضعیت تجهیزات همراه، متناسب با نیاز تجویزشده بیمار بررسی شده باشد.

همچنین بهتر است خانواده‌ها درباره نحوه رسیدگی به خرابی دستگاه در طول قرارداد سؤال کنند. مشخص‌بودن مسئولیت تعمیر، زمان پاسخ‌گویی و شرایط تأمین دستگاه جایگزین در صورت نیاز، می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.

برای بیمارانی که طبق تجویز پزشک به استفاده موقت از دستگاه نیاز دارند، بررسی هزینه و شرایط قرارداد اهمیت زیادی دارد. خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به بخش شرایط اجاره اکسیژن‌ساز خانگی، اطلاعات بیشتری درباره این خدمت دریافت کنند.

تعمیر دستگاه اکسیژن‌ساز؛ چه زمانی به‌صرفه است؟

دستگاه اکسیژن‌ساز مانند سایر تجهیزات الکترومکانیکی ممکن است پس از مدتی استفاده با مشکلات فنی مواجه شود. این مشکلات می‌توانند به‌صورت صدای غیرعادی، کاهش جریان خروجی، هشدار دستگاه، افزایش دمای غیرعادی یا اختلال در عملکرد بخش‌های داخلی ظاهر شوند.

بروز چنین نشانه‌هایی لزوماً به معنای نیاز به خرید دستگاه جدید نیست. برخی خرابی‌ها ممکن است با تعمیر یا تعویض قطعات مشخص برطرف شوند. بااین‌حال، تشخیص علت مشکل باید توسط فرد متخصص و با تجهیزات مناسب انجام شود.

از جمله بخش‌هایی که ممکن است در فرایند عیب‌یابی بررسی شوند می‌توان به کمپرسور، فیلترها، سیستم کنترل، شیرها و مجموعه تولید اکسیژن اشاره کرد. نوع بررسی و تعمیر به طراحی دستگاه و دستورالعمل سازنده بستگی دارد.

پیش از تعمیر، بهتر است هزینه قطعات و دستمزد با ارزش فعلی دستگاه مقایسه شود. در برخی دستگاه‌های قدیمی، ممکن است قطعات اصلی به‌سختی تأمین شوند یا هزینه تعمیر نسبت به خرید دستگاه جایگزین بالا باشد.

نکته مهم این است که تعمیر موفق تنها به روشن‌شدن دستگاه محدود نمی‌شود. پس از انجام تعمیرات، عملکرد دستگاه باید از نظر جریان خروجی، خلوص اکسیژن، هشدارهای ایمنی و سایر معیارهای مرتبط ارزیابی شود.

اگر بیمار به اکسیژن تجویزشده وابسته است و دستگاه عملکرد مشکوکی دارد، نباید تا پایان تعمیر بدون برنامه جایگزین منتظر بماند. در چنین شرایطی، هماهنگی فوری با تیم درمان برای تأمین ایمن اکسیژن اهمیت دارد.

در صورت بروز خرابی یا کاهش عملکرد دستگاه، عیب‌یابی تخصصی می‌تواند مشخص کند که تعمیر از نظر فنی و اقتصادی امکان‌پذیر است یا خیر. اطلاعات تکمیلی درباره مراحل بررسی دستگاه در بخش خدمات و تعمیر دستگاه اکسیژن‌ساز توانی‌نو ارائه شده است.

مقایسه هزینه خرید، اجاره و تعمیر اکسیژن‌ساز

یکی از پرسش‌های رایج خانواده‌ها این است که کدام گزینه هزینه کمتری دارد. پاسخ به این پرسش بدون توجه به مدت استفاده و وضعیت دستگاه امکان‌پذیر نیست.

در خرید، هزینه اولیه بیشتر است؛ اما اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده شود، ممکن است مجموع هزینه آن نسبت به اجاره کمتر باشد. البته هزینه سرویس، نگهداری و تعمیرات احتمالی نیز باید در محاسبه لحاظ شود.

در اجاره، هزینه اولیه معمولاً کمتر است و خانواده برای مدت مشخص از دستگاه استفاده می‌کند. بااین‌حال، در قراردادهای طولانی‌مدت ممکن است مجموع مبالغ پرداخت‌شده به قیمت خرید دستگاه نزدیک شود یا از آن فراتر برود.

در تعمیر، مهم‌ترین موضوع وضعیت دستگاه موجود است. اگر خرابی محدود باشد و قطعات با هزینه منطقی تأمین شوند، تعمیر می‌تواند گزینه اقتصادی‌تری باشد. در مقابل، خرابی‌های گسترده یا تکرارشونده ممکن است خرید دستگاه جایگزین را توجیه‌پذیرتر کنند.

نقش مشاوره تخصصی در انتخاب تجهیزات تنفسی

گاهی خانواده‌ها تنها بر اساس قیمت یا پیشنهاد اطرافیان تصمیم به تهیه دستگاه می‌گیرند؛ درحالی‌که انتخاب تجهیزات پزشکی باید بر اساس نیاز واقعی بیمار و اطلاعات فنی معتبر انجام شود.

مشاوره فروشنده متخصص می‌تواند در توضیح تفاوت مدل‌ها، امکانات، شرایط گارانتی و هزینه‌ها مفید باشد، اما جایگزین تشخیص پزشک یا تعیین تنظیمات درمانی نیست.

آشنایی با خدمات خرید، اجاره و تعمیر اکسیژن‌ساز در توانی‌نو

مجموعه تجهیزات پزشکی توانی‌نو در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و تنفسی فعالیت می‌کند و خدمات مرتبط با فروش، اجاره و تعمیر دستگاه‌های اکسیژن‌ساز را ارائه می‌دهد.

متقاضیان خرید می‌توانند مدل‌ها و مشخصات فنی دستگاه‌ها را بررسی کنند. افرادی که به استفاده موقت نیاز دارند نیز می‌توانند درباره موجودی و شرایط اجاره استعلام بگیرند. همچنین صاحبان دستگاه‌های دارای نقص فنی امکان ثبت درخواست بررسی و تعمیر را دارند.

برای دریافت اطلاعات درباره قیمت، شرایط خدمات و هماهنگی با کارشناسان توانی‌نو می‌توانید با شماره ۰۲۱۵۵۴۳۵۷۲۸ تماس بگیرید یا به وب‌سایت tavanino.com مراجعه کنید.