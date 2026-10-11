به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی جدیدی که توسط مؤسسه جامعه‌شناسی «ایپسوس» با همکاری دانشکده مهندسی «سِزِی» انجام شده، نرخ محبوبیت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۱۵ درصد رسیده است.

طبق نموداری که «ایپسوس» در وب‌سایت خود منتشر کرده، داده‌ها نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد از فرانسوی‌های شرکت‌ کننده در این نظرسنجی، عملکرد ماکرون را به عنوان رئیس‌جمهور تأیید می‌کنند؛ در حالی که ۸۲ درصد نسبت به تصمیمات او ابراز نارضایتی کرده‌اند. این کاهش، رکوردی پایین‌تر از نرخ ۱۶ درصدی ثبت‌شده در نظرسنجی پیشین این مؤسسه در سپتامبر ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

نارضایتی عمومی در فرانسه تنها محدود به رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه نرخ تأیید سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز تنها ۲۲ درصد است و در مقابل، ۶۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، نگاه منفی نسبت به عملکرد وی داشته‌اند.

پیشتازی مخالفان در نظرسنجی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷

در عرصه نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، این نظرسنجی نشان می‌دهد که جوردن باردلا، رهبر حزب «تجمع ملی»، با ۳۳ درصد حمایت همچنان در صدر قرار دارد. پس از او مارین لوپن، رهبر فراکسیون این حزب در مجلس ملی، با ۳۲ درصد در جایگاه دوم است و ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، با ۲۰ درصد آرا در رتبه سوم جای گرفته است.

نتایج این نتایج با نظرسنجی پیشین مؤسسه «اودوکسا-ماسکاری» که از سوی شبکه «ب‌اف‌ام‌تی‌وی» منتشر شد، همخوانی دارد. در آن نظرسنجی نیز مشخص شد که محبوبیت ماکرون با از دست دادن ۷ واحد درصد از پایان ژوئن ۲۰۲۶، به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است، به‌طوری که تنها ۱۸ درصد از شرکت‌کنندگان در آن نظرسنجی، او را رئیس‌جمهوری موفق ارزیابی کرده بودند.