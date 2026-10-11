 یک میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه طیور روستایی اصفهان علیه نیوکاسل ایمن شدند

مرتضی نساجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اجرای فاز پانزدهم طرح سراسری واکسیناسیون رایگان طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل اظهار کرد: این مرحله از طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، مهار چرخش ویروس و حفاظت از سرمایه‌های دامی در سطح ۲۸ شهرستان و ۷۴۳ روستای استان اصفهان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به آمار نهایی طیور مایه‌کوبی‌شده در این طرح افزود: عملیات مایه‌کوبی با تلاش اکیپ‌های بخش خصوصی دامپزشکی و با همکاری مؤثر نیروهای آموزش‌دیده بسیج مهندسین انجام شد و در مجموع یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۵۰ قطعه طیور بومی و روستایی تحت پوشش کامل واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با تأکید بر حساسیت و اهمیت راهبردی مقابله با بیماری نیوکاسل تصریح کرد: نیوکاسل از جمله بیماری‌های واگیر و خسارت‌بار در جمعیت پرندگان به شمار می‌رود که در صورت بروز و شیوع، خسارات اقتصادی سنگینی را به صنعت مرغداری تحمیل می‌کند و موجب تلفات بالا می‌شود، از همین رو ایمن‌سازی پرندگان روستایی به عنوان یک سد دفاعی و بیولوژیک در برابر نفوذ بیماری به مزارع صنعتی نقش ایفا می‌کند.

نساجی رعایت امنیت زیستی را مکمل واکسیناسیون دانست و یادآور شد: اجرای دقیق و بهنگام برنامه‌های واکسیناسیون به همراه رعایت جدی ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی در واحدهای پرورشی، مؤثرترین ابزار در مهار چرخش ویروس و کاهش آسیب‌های اقتصادی صنعت طیور است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولیدات دامی گفت: استان اصفهان یکی از قطب‌های اصلی و استراتژیک پرورش طیور در کشور است و اداره کل دامپزشکی استان با اجرای مستمر برنامه‌های پیشگیرانه، رصد، پایش میدانی و مراقبت‌های فعال، حفظ پایدار سلامت گله‌ها و تأمین امنیت غذایی را با جدیت دنبال می‌کند.