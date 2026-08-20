هر کیلوگرم دنبه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد+جدول قیمت کالاهای اساسی

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد، هر کیلوگرم دنبه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.