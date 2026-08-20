  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

هر کیلوگرم دنبه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد+جدول قیمت کالاهای اساسی

هر کیلوگرم دنبه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد+جدول قیمت کالاهای اساسی

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد، هر کیلوگرم دنبه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت
گوشت مرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۳۱۰
گوشت بوقلمون بدون بسته‌بندی ۴۸۰
تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۶۰۰-۶۴۰
گوشت راسته گوساله داخلی بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰
گوشت راسته گوسفندی بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۶۵۰.۰۰۰-۱.۸۶۸.۰۰۰
دنبه بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۱۰۰.۰۰۰
ران شترمرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۸۰۰.۰۰۰-۱.۸۹۰.۰۰۰
ماهی پرورشی تیلاپیا ۱۸۰
ماهی پرورشی اوزون برون ۷۸۵
شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۳۷.۹۰۰
کره ۵۰ گرمی ۴۵-۶۴
خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۸۸.۲۰۰-۱۲۰
ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۸۵
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۷
برنج ایرانی ۲۰۶-۵۷۰
برنج خارجی ۲۱۰-۲۶۰
روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۰۹-۴۰۰
روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۴۰-۴۸۸
چای ایرانی بسته‌بندی ۴۵۰ گرمی ۲۳۰-۷۵۰
چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۲.۴۳۰-۱.۲۷۰.۰۰۰
کد مطلب 6921091
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها