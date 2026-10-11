به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، احمد بیدی، عضو هیئت مدیره بانک مسکن، با تأکید بر اینکه بخش ارزی یکی از بازارهای مالی راهبردی و سودآور برای آینده نزدیک است، اظهار کرد: طراحی محصولات متناسب با شرایط روز، کلید گشایش‌های جدید در عملیات ارزی بانک است. در شرایطی که بخشی از جامعه تمایل به نگهداری دارایی‌های ارزی و بخشی دیگر دغدغه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دارند، طراحی ابزارهای مالی که بتواند این منابع را جذب کند، می‌تواند اتفاقات مبارکی را برای بانک مسکن رقم بزند.

تقویت زنجیره ارزش با محوریت صرافی بانک

بیدی با اشاره به لزوم شناسایی دقیق بازار و ایجاد زنجیره ارزش، خدمات ارزی را پیشران تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: تمرکز بر عملیات صرافی و افزایش توانمندی‌های آن، از محورهای اصلی ارتقای کیفی خدمات ارزی است.

وی افزود: تیم مدیریتی فعلی در ساختار ارزی و بین‌الملل، از ظرفیت و کارآمدی لازم برخوردار است و انتظار می‌رود با مدیریت بهینه وجوه و تسریع در نقل‌وانتقالات ارزی، شاهد جهشی قابل‌توجه در درآمدهای کارمزدی و جذب منابع ارزان‌قیمت برای بانک باشیم.

عضو هیئت مدیره در پایان با اشاره به خوش‌نامی و برند معتبر بانک مسکن در نظام بانکی، خاطرنشان کرد: این بانک از توانمندی‌های بالقوه بسیار بالایی برخوردار است و لازم است با تکیه بر خودباوری و اعتماد به بدنه تخصصی، از این ظرفیت برند و جایگاه بانک برای کسب سهم بیشتر در بازارهای ارزی کشور حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.

افزایش اختیارات شعب و تسهیل وثایق برای حمایت از فعالیت‌های ارزی

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری، با تشریح دستاوردهای اخیر این بانک در حوزه خدمات اعتباری و ارزی، بر لزوم تمرکز ویژه شعب بر ارائه خدمات ارزی به مشتریان و رفع موانع تخصصی این حوزه تأکید کرد.

سعیدرضا کوهی، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری، با اشاره به عملکرد موفق بانک در بخش‌های گوناگون اعتباری اظهار داشت: طی دوره اخیر، شاهد رشد قابل‌توجه در بخش‌های مهمی همچون صدور ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی ریالی و تنزیل آن بوده‌ایم. همچنین برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت بخشی از تعهدات بانک در قالب خدمات بانکداری شرکتی و تسهیلات کوتاه مدت نیز صورت گرفته است.

خدمات ارزی بانک مسکن؛ در زمره سریع‌ترین نقل‌ و انتقالات کشور

عضو هیئت عامل بانک مسکن با اشاره به عملکرد اخیر اداره کل بین‌الملل و شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه ارزی بسیار ملموس است، به‌گونه‌ای که خدمات ارزی بانک مسکن اکنون در زمره سریع‌ترین نقل‌وانتقالات بخش ارزی در شبکه بانکی کشور قرار گرفته است.

کوهی در ادامه به اقداماتی که در سالهای اخیر در جهت تقویت ارائه خدمات ارزی به مشتریان صورت گرفته پرداخت و گفت: اعتبارسنجی تخصصی ارزی، افزایش حدود اختیارات شعب و مدیریتها، بازنگری در وثایق مورد پذیرش بانک برای تضمین وجه التزام تعهد ارائه برگ سبز گمرکی و پذیرش چک و قرارداد لازم الاجرا در سیاستهای اعتباری بانک، اعطای سرمایه در گردش ریالی به واردکنندگان را از جمله اقداماتی است که شعب با بهره گیری از آنها می توانند حجم فعالیت های ارزی خود به مشتریان را ارتقاء ببخشند.