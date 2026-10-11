  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

مهروموم ۲ باب کافه و قلیان‌سرا در بهبهان

مهروموم ۲ باب کافه و قلیان‌سرا در بهبهان

بهبهان ـ فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مهروموم دو باب کافه و قلیان‌سرا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور سیلاوی ظهر امروز یکشنبه اظهار کرد: در راستای نظارت و جلوگیری از عرضه و استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط مأموران انتظامی و اماکن عمومی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ضربتی که پس از هماهنگی قضائی صورت گرفت، دو باب کافه و قلیان‌سرا مهروموم و پلمب و به متصدیان نیز تذکرات کتبی داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با بیان اینکه در راستای مطالبات مردمی میدان اقتدار شهرستان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی کماکان در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی با محوریت اداره اماکن، به‌صورت مستمر با اجرای طرح‌ها و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها، نظارت بیشتری بر صنوف خواهد داشت و با متخلفان، خصوصاً مراکز عرضه قلیان و متخلفان صنفی، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6974484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها