به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ریگی صبح دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید، سه هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی با کمک خیران تهیه و میان دانش‌آموزان جامعه هدف کمیته امداد در سطح شهرستان تفتان توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان تفتان افزود: هر بسته تحصیلی شامل اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله نوشت‌افزار، کیف و کفش بوده و ارزش هر بسته بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند بیان کرد: فراهم کردن امکانات تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت، به‌ویژه دانش‌آموزان یتیم و فرزندان مشمول طرح محسنین، از اولویت‌های این نهاد در حوزه فرهنگی است.

ریگی ادامه داد: حمایت‌های تحصیلی با هدف کاهش دغدغه خانواده‌های نیازمند، فراهم کردن فرصت برابر برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و پیشگیری از بازماندن آنان از تحصیل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون سه هزار و ۴۴۹ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تفتان قرار دارند، خاطرنشان کرد: این دانش‌آموزان از خدمات حمایتی و فرهنگی این نهاد بهره‌مند هستند.

رئیس کمیته امداد شهرستان تفتان در پایان بر اهمیت مشارکت خیران در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و همراهی نیکوکاران را در ایجاد فرصت‌های آموزشی بهتر برای کودکان و نوجوانان نیازمند مؤثر دانست.