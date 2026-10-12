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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

اهدای ۳۴۰۰ بسته تحصیلی به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد تفتان

اهدای ۳۴۰۰ بسته تحصیلی به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد تفتان

تفتان- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تفتان از تهیه و اهدای سه هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی به دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد با مشارکت خیران نیک‌اندیش، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ریگی صبح دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید، سه هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی با کمک خیران تهیه و میان دانش‌آموزان جامعه هدف کمیته امداد در سطح شهرستان تفتان توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان تفتان افزود: هر بسته تحصیلی شامل اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله نوشت‌افزار، کیف و کفش بوده و ارزش هر بسته بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند بیان کرد: فراهم کردن امکانات تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت، به‌ویژه دانش‌آموزان یتیم و فرزندان مشمول طرح محسنین، از اولویت‌های این نهاد در حوزه فرهنگی است.

ریگی ادامه داد: حمایت‌های تحصیلی با هدف کاهش دغدغه خانواده‌های نیازمند، فراهم کردن فرصت برابر برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و پیشگیری از بازماندن آنان از تحصیل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون سه هزار و ۴۴۹ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تفتان قرار دارند، خاطرنشان کرد: این دانش‌آموزان از خدمات حمایتی و فرهنگی این نهاد بهره‌مند هستند.

رئیس کمیته امداد شهرستان تفتان در پایان بر اهمیت مشارکت خیران در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و همراهی نیکوکاران را در ایجاد فرصت‌های آموزشی بهتر برای کودکان و نوجوانان نیازمند مؤثر دانست.

کد مطلب 6975232

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