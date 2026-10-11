 مشارکت مردمی کلید اصلی بازسازی حسینیه اعظم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه ستاد بازسازی و اجرای طرح توسعه حسینیه اعظم زنجان، با اشاره به عزم و اراده مشترک دولت، هیات امنا و مردم برای تحقق این پروژه اظهار داشت: زمان‌بندی دقیق اجرای مصوبات، آزادسازی زمین‌های مورد نیاز و تامین منابع مالی از الزامات اجتناب‌ناپذیر این طرح است که باید توسط دستگاه‌های مسئول با جدیت و سرعت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مراحل اجرای طرح به‌صورت زنجیره‌ای و وابسته به یکدیگر است، تصریح کرد: تصویب طرح و آزادسازی زمین‌های پیرامونی، دو پیش‌نیاز اصلی برای آغاز عملیات اجرایی است و لازم است تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی و اجتماعی برای رفع موانع موجود به کار گرفته شود.

استاندار زنجان بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات تاکید کرد و گفت: در کنار تصویب کلیات طرح، برآورد مالی دقیق و شفاف‌سازی روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای پیشبرد امور اهمیت ویژه‌ای دارد.

صادقی همچنین با تاکید بر ضرورت اقناع‌سازی و جلب همراهی ساکنان محدوده طرح افزود: پیشبرد این پروژه عظیم نیازمند تعامل، گفت‌وگو و همراهی همسایگان است.

وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بزرگ خصوصی در چارچوب مسئولیت اجتماعی برای تامین منابع مالی، خاطرنشان کرد: با تکیه بر ظرفیت عظیم مشارکت‌های مردمی، دغدغه خاصی برای تامین مالی اجرای طرح وجود ندارد و باید از تمامی ظرفیت‌ها به بهترین نحو استفاده شود.

استاندار زنجان بازسازی و توسعه حسینیه اعظم را موضوعی عمومی و جمعی دانست و تصریح کرد: این مجموعه نباید به عرصه رقابت‌های شخصی و جناحی تبدیل شود، بلکه باید با نگاهی کلان و با مشارکت و انسجام عمومی پیش برود.

صادقی همچنین بر اهمیت تقویت اطلاع‌رسانی تاکید کرد و ادامه داد: کمیته رسانه باید با تهیه و انعکاس مستمر تصاویر و فیلم از مراحل مختلف عملیات عمرانی از طریق رسانه ملی و استانی، زمینه آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت بیش از پیش شهروندان را فراهم کند.

کلیات طرح جامع توسعه حسینیه اعظم زنجان هفته گذشته در کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، به تصویب رسید.