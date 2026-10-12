کشف انبار روغن موتور و ضدیخ به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران پلیس آگاهی پیشوا انباری را شناسایی کردند که در آن روغن موتور، ضدیخ و دیگر فرآورده‌های پالایشگاهی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال احتکار شده بود.

سرهنگ سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی پیشوا، صبح دوشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: مأموران پس از رصد اطلاعاتی به این انبار رسیدند.

به گفته او، در بازرسی از انبار، مقادیری روغن موتور، روغن واسکازین، فیلتر هوا، ضدیخ و گریس پیدا شد.

آقای عربی افزود: پس از تکمیل پرونده، کالاهای کشف‌شده برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

احتکار، یعنی نگهداری کالا برای فروش در زمانی دیگر و با قیمت بالاتر، این اقدام طبق قوانین کشورمان تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن بر عهده تعزیرات حکومتی است.