دو ماموریت متفاوت استقلال و تراکتور در شب آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور ایران شامگاه دوشنبه در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف نمایندگان قطر می‌روند؛ استقلال برابر الغرافه قرار می‌گیرد و تراکتور نیز باید با الشمال دیدار کند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: تیم فوتبال استقلال ایران در نخستین مسابقه خود در لیگ نخبگان آسیا نمایشی موفق داشت و با نتیجه سه بر صفر السد قطر را شکست داد. آبی‌پوشان امیدوارند با تکرار این عملکرد، سه امتیاز دیگر به دست آورند و جایگاه خود را در مرحله گروهی بهبود ببخشند.

در سوی مقابل، الغرافه قطر شروع دشوارتری داشت و در دیدار برابر الهلال عربستان با نتیجه دو بر یک شکست خورد. هرچند اختلاف نتیجه دو تیم کم بود، الهلال در جریان مسابقه برتری محسوسی در مالکیت توپ داشت و الغرافه تنها کمی بیش از ۳۱ درصد مالکیت توپ و سه شوت در چارچوب ثبت کرد.

نماینده قطر برای جبران این شکست به دنبال ارائه نمایشی بهتر برابر استقلال خواهد بود؛ تیمی که با پیروزی سه بر صفر مقابل السد، با روحیه‌ای بالا وارد دومین مسابقه خود می‌شود.

این دیدار دوشنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر الریان برگزار خواهد شد و طبق برنامه اعلام‌شده، ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران آغاز می‌شود.

تراکتور در پی جبران شکست برابر الشمال قطر

تراکتور ایران نیز در دومین مسابقه خود در لیگ نخبگان آسیا به مصاف الشمال قطر می‌رود؛ دیداری که برای نماینده ایران فرصتی جهت جبران شکست هفته نخست به شمار می‌رود.

تراکتور در نخستین بازی خود برابر شباب الاهلی امارات با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. گل زودهنگام یوری سزار سرنوشت مسابقه را تعیین کرد، اما تراکتور نیز فرصت‌هایی برای رسیدن به گل داشت. با این حال، از هفت شوت این تیم تنها یک شوت در چارچوب قرار گرفت تا ضعف در استفاده از موقعیت‌ها یکی از نکات قابل توجه عملکرد نماینده ایران باشد.

در طرف دیگر، الشمال قطر که برای نخستین بار در لیگ نخبگان آسیا حضور پیدا کرده، در نخستین دیدار خود برابر الاتحاد عربستان به تساوی یک بر یک رسید. بغداد بونجاح ابتدا الشمال را پیش انداخت، اما جورجینیو واینالدوم در وقت‌های تلف‌شده گل تساوی الاتحاد را به ثمر رساند تا نماینده قطر از ثبت پیروزی بازبماند.

الشمال با نایب‌قهرمانی لیگ ستارگان قطر در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد و حالا به دنبال نخستین پیروزی آسیایی خود است. در مقابل، تراکتور می‌کوشد با بهبود عملکرد هجومی و استفاده بهتر از فرصت‌ها، نخستین امتیازهای خود را در این مرحله به دست آورد.

این مسابقه نیز روز دوشنبه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار می‌شود و ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.