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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

نرخ‌های رسمی مرکز مبادله؛ دلار و یورو در کانال‌های جدید

نرخ‌های رسمی مرکز مبادله؛ دلار و یورو در کانال‌های جدید

نرخ‌های رسمی ارز در مرکز مبادله ایران برای دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن، دلار و یورو با افزایش قیمت مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ نرخ انواع ارزهای عمده در معاملات امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد که بررسی آمارهای رسمی حاکی از نوسان صعودی نرخ حواله ارزهاست.

بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا با ثبت رقم ۱,۷۹۴,۷۸۴ ریال تعیین شد. همچنین نرخ حواله یورو نیز با ادامه روند افزایشی خود، در سطح ۲,۰۱۱,۸۴۹ ریال قرار گرفت.

در سایر نمادهای ارزی، نرخ حواله درهم امارات ۴۸۸,۷۰۹ ریال، نرخ حواله یوآن چین ۲۶۸,۱۴۷ ریال و نرخ حواله روبل روسیه نیز ۲۱,۱۳۹ ریال در سامانه مرکز مبادله اعلام و ثبت گردید.

کد مطلب 6975144
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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