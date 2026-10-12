به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشریح جزئیات تسهیلات جدید ساخت مسکن در روستاها، از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و کمک‌های بلاعوض تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: در مجموع، میزان تسهیلات ساخت مسکن حمایتی برای روستائیان دهک‌های یک تا چهار می‌تواند به ۹۰۰ میلیون تومان برسد.

وی با اشاره به اولویت تأمین مسکن در مناطق روستایی افزود: به‌زودی سامانه جدید بنیاد مسکن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات زمین و املاک روستایی رونمایی می‌شود تا ساکنان روستاها بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن همراه، اطلاعات مربوط به کاربری زمین و ملک خود را به‌صورت الکترونیکی استعلام کنند.

خواجه‌دلویی درباره جزئیات این سامانه بیان کرد: سامانه‌ای در بنیاد مسکن طراحی شده است که داده‌های مکانی مربوط به مشخصات زمین و املاک روستایی، استخراج‌شده از طرح‌های هادی، در آن بارگذاری شده است. بر این اساس، ساکنان روستاها می‌توانند با استفاده از تلفن همراه و وارد کردن کد ملی و مشخصات اولیه ملک، نسبت به استعلام آنلاین و الکترونیکی کاربری زمین یا ملک خود اقدام کنند.

براساس اعلام بنیاد مسکن، وی با بیان اینکه احراز کاربری زمین یکی از مراحل اساسی معاملات املاک روستایی است، تصریح کرد: این امکان برای مالکان و افرادی که قصد فروش زمین در روستاها را دارند فراهم می‌شود تا اطلاعات مربوط به ملک خود را به‌صورت شفاف و بدون واسطه بررسی کنند.

رئیس بنیاد مسکن ادامه داد: پیش از این، استعلام کاربری زمین و سایر مشخصات کلیدی املاک روستایی، از جمله قرار گرفتن ملک در محدوده بافت روستا و داخل طرح هادی یا خارج از آن، مستلزم مراجعه حضوری افراد به دفاتر بنیاد مسکن بود؛ اما با رونمایی از سامانه جدید در روزهای آینده، این فرآیند از طریق تلفن همراه انجام خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری روستائیان و خریداران زمین کاهش می‌یابد.

پرداخت کمک بلاعوض تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن روستایی

خواجه‌دلویی همچنین از پیش‌بینی کمک‌های بلاعوض برای ساخت مسکن حمایتی روستایی به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار خبر داد و گفت: این کمک‌ها در دو بخش پرداخت می‌شود؛ به‌طوری که ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) به‌صورت بلاعوض اختصاص می‌یابد و در صورتی که متقاضی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی باشد، ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دیگر نیز به وی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این کمک‌های بلاعوض، به روستائیان دهک‌های یک تا چهار که واجد شرایط دریافت مسکن حمایتی باشند، تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در قالب وام قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود. بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با احتساب تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض، در مجموع تا سقف ۹۰۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن روستایی دریافت کنند.

تخصیص زمین رایگان با اجاره ۹۹ ساله به روستائیان فاقد زمین

رئیس بنیاد مسکن در پایان با اشاره به وضعیت متقاضیان فاقد زمین خاطرنشان کرد: روستائیانی که واجد شرایط دریافت مسکن حمایتی هستند، اما زمین ندارند، می‌توانند زمین رایگان را در قالب اجاره ۹۹ ساله از بنیاد مسکن دریافت کنند.