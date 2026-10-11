۱۸۴ کیلوگرم موادمخدر در عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی یک باند تهیه و توزیع موادمخدر را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: سرشبکه اصلی شناسایی و مورد رصد اطلاعاتی قرار گرفت که در عملیاتی هدفمند با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان خودروی سمند متهم حین جابه جایی محموله موادمخدر متوقف شد.

سردار سوسنی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو ۱۵۰ کیلوگرم حشیش و ۳۴ کیلوگرم تریاک کشف و متهم در این راستا دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.