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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

دستگیری قاتل فراری پس از ۱۱ سال در لرستان

دستگیری قاتل فراری پس از ۱۱ سال در لرستان

خرم‌آباد- رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری فردی که پس از ارتکاب دو فقره قتل در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۳ متواری شده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پس از وقوع یک فقره قتل در سال ۱۳۹۴ و متواری شدن عامل آن، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: متهم طی سال‌های گذشته با تغییر مداوم محل سکونت، از دسترس مأموران خارج مانده بود، اما در سال ۱۴۰۳ بار دیگر مرتکب قتل شد و برادر خود را بر اثر اختلافات مالی به قتل رساند و پس از آن متواری شد.

شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم

رئیس پلیس آگاهی لرستان با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و فنی مأموران برای شناسایی و ردزنی متهم تصریح کرد: سرانجام با تلاش مستمر کارآگاهان و پس از شناسایی مخفیگاه وی، عملیات دستگیری با هماهنگی مقام قضائی انجام شد و متهم در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه به دام افتاد.

تحویل متهم به مراجع قضائی

احمدی خاطرنشان کرد: متهم پس از اعتراف به جرم، به همراه پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر پیگیری پرونده مجرمان متواری گفت: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تخصصی، شناسایی و دستگیری متهمان فراری را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6974543

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    نظرات

    • +۷۶& IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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      پاسخ
      درود بر نیروی انتظامی 🙏🌹

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