به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید روستاآزاد ظهر یکشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق با اشاره به جایگاه هنر و رسانه در تبیین رویدادهای جامعه اظهار کرد: این جشنواره باید بتواند جلوههای ایستادگی مردم، حماسهآفرینی اقشار مختلف جامعه و نقشآفرینی طلاب خواهر و برادر در عرصههای تبلیغی و اجتماعی را با زبان هنر به تصویر بکشد و روایتگر صادق این رویدادها باشد.
وی گفت: مردم ایران در یک سال گذشته و در جریان جنگهای تحمیلی و تقابل با استکبار، جلوههای مختلفی از پایداری و ایستادگی را به نمایش گذاشتهاند و استمرار حضور آنان در صحنههای اجتماعی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، ظرفیت ارزشمندی برای تولید آثار هنری و رسانهای فراهم کرده است.
معاون فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: هنرمندان حوزوی و فعالان عرصه فیلم و رسانه میتوانند با بهرهگیری از ذوق و توانمندیهای خود، این حماسهها را به شکلی تأثیرگذار بازنمایی کنند تا مخاطبان در داخل و خارج از کشور با ابعاد مختلف این رویدادها آشنا شوند.
روستاآزاد با تأکید بر ضرورت ثبت و انعکاس فعالیتهای تبلیغی طلاب در ماههای گذشته اظهار کرد: طلاب خواهر و برادر در بیش از ۲۰۰ شب گذشته، همگام با مردم در نقاط مختلف کشور حضور داشتهاند و شماری از آنان در مدیریت نشستها و تجمعات مردمی در میدانها و فضاهای عمومی نقشآفرینی کردهاند که این فعالیتها نیز باید با زبان هنر مستندنگاری و روایت شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در عرصه اجتماعی و در میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته، نیازمند روایت دقیق و هنرمندانه است و جشنواره فیلم دینی اشراق میتواند بستری برای بازتاب این ظرفیتها و معرفی آثار فاخر دینی با بهرهگیری از توان هنرمندان حوزوی باشد.
اشراق از ظرفیتهای هنری حوزه حمایت میکند
معاون فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تشریح اهداف برگزاری جشنواره فیلم دینی اشراق بیان کرد: این رویداد از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و ششمین دوره آن پس از برگزاری دورههای پیشین و وقفهای در دوران کرونا، با هدف حمایت از فعالان حوزوی عرصه فیلم و تولیدات مرتبط با موضوعات دینی برگزار میشود.
روستاآزاد ادامه داد: حمایت از طلاب و حوزویانی که در زمینههای مختلف سینمایی و رسانهای فعالیت دارند، از جمله تولید فیلم، فیلمنامهنویسی و نقد آثار، در شمار مأموریتهای اصلی این جشنواره قرار دارد و در کنار آن، پشتیبانی از تولید و عرضه فیلمهای دینی نیز بهعنوان یکی دیگر از محورهای فعالیت جشنواره دنبال میشود.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: با ادغام معاونت فرهنگی و تبلیغی با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه، ساختار جدیدی با عنوان معاونت فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین شکل گرفته و ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق نخستین دورهای است که در چارچوب این ساختار جدید برگزار میشود.
معاون فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: یکی از اهداف اصلی این ادغام، ایجاد همافزایی میان حوزههای تبلیغ، هنر، رسانه و فضای مجازی بوده است و انتظار میرود این رویکرد در برنامهریزی و اجرای جشنواره اشراق نیز نمود پیدا کند و زمینه ارتباط مؤثرتر میان ظرفیتهای تبلیغی و توانمندیهای هنری حوزویان را فراهم سازد.
روستاآزاد با قدردانی از حمایتهای رئیس دفتر تبلیغات اسلامی از برگزاری این رویداد گفت: مجموعههای فرهنگی و حوزوی طی سالهای اخیر با محدودیتهای مالی و اعتباری متعددی مواجه بودهاند، اما با وجود این شرایط، برگزاری جشنواره در دستور کار قرار گرفته و حمایت و پیگیری مسئولان دفتر، زمینه ادامه این مسیر را فراهم کرده است.
برنامههای اشراق به ایام جشنواره محدود نمیشود
وی با اشاره به برنامههای آموزشی و توانمندسازی پیشبینیشده برای ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق اظهار کرد: فعالیتهای این رویداد صرفاً به روزهای برگزاری یا مراسم افتتاحیه و اختتامیه محدود نیست و مجموعهای از نشستها و کارگاههای آموزشی با هدف ارتقای توانمندیهای حوزویان از حدود یک ماه پیش آغاز شده است.
روستاآزاد افزود: این برنامهها در قم و برخی شعب دفتر تبلیغات اسلامی، بهویژه در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان، برگزار شده و آموزش و آمادهسازی طلاب برای حضور مؤثرتر در عرصه تولیدات هنری و رسانهای را دنبال میکند.
معاون فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: همزمان با برگزاری جشنواره نیز نشستهای علمی و محتوایی متعددی در نظر گرفته شده است که میتوانند به تکمیل اهداف آموزشی و تخصصی این رویداد کمک کنند و زمینه بهرهمندی شرکتکنندگان از تجربههای مختلف را فراهم آورند.
وی با تأکید بر تداوم فعالیتهای آموزشی پس از برگزاری جشنواره بیان کرد: برگزاری کارگاههای تخصصی با هدف ارتقای سطح دانش و توانمندی مبلغان و طلاب هنرمند، از جمله برنامههایی است که میتواند در ادامه این مسیر دنبال شود و ظرفیتهای موجود در حوزه هنر دینی را تقویت کند.
روستاآزاد از طلاب، هنرمندان حوزوی و فعالان علاقهمند به تولید آثار دینی دعوت کرد در این رویداد مشارکت داشته باشند و گفت: حضور افرادی که در این حوزه آموزش دیدهاند، تجربه تولید آثار دارند یا با دغدغههای دینی و فرهنگی فعالیت میکنند، میتواند به غنای جشنواره و ارائه آثار ارزشمندتر کمک کند.
ششمین جشنواره اشراق در دیماه برگزار میشود
وی با اشاره به زمان پیشبینیشده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق قرار است در دیماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود و مقدمات اجرایی آن با همکاری مسئولان و مجموعههای مرتبط در حال پیگیری است.
معاون فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و دستاندرکاران جشنواره افزود: حجتالاسلام حاجیانی، مدیرکل فضای مجازی، هنر و رسانه، و حنظله تاجالدینی، دبیر جشنواره که با حکم رئیس دفتر تبلیغات اسلامی این مسئولیت را بر عهده دارد، پیگیری امور اجرایی و برنامهریزیهای مربوط به برگزاری این دوره را دنبال میکنند.
روستاآزاد ابراز امیدواری کرد با همراهی مجموعههای حوزوی، اطلاعرسانی مناسب و مشارکت فعال طلاب و هنرمندان، این دوره از جشنواره بتواند زمینه عرضه آثار ارزشمند دینی را فراهم کند و ظرفیتهای هنری و رسانهای حوزه علمیه را بیش از پیش در معرض توجه قرار دهد.
وی در پایان تأکید کرد: بهرهگیری از زبان هنر برای بازتاب حماسههای مردم، معرفی فعالیتهای تبلیغی طلاب و ارائه روایتهای دقیق از رویدادهای جامعه، از ظرفیتهایی است که جشنواره فیلم دینی اشراق میتواند در مسیر تحقق آن گام بردارد و زمینه تولید آثار ماندگار در حوزه فرهنگ و دین را فراهم سازد.
قم- معاون فرهنگی تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، روایت هنرمندانه حماسههای مردمی و فعالیتهای تبلیغی طلاب را از رسالتهای مهم ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید روستاآزاد ظهر یکشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق با اشاره به جایگاه هنر و رسانه در تبیین رویدادهای جامعه اظهار کرد: این جشنواره باید بتواند جلوههای ایستادگی مردم، حماسهآفرینی اقشار مختلف جامعه و نقشآفرینی طلاب خواهر و برادر در عرصههای تبلیغی و اجتماعی را با زبان هنر به تصویر بکشد و روایتگر صادق این رویدادها باشد.
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