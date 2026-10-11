به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید روستاآزاد ظهر یکشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق با اشاره به جایگاه هنر و رسانه در تبیین رویدادهای جامعه اظهار کرد: این جشنواره باید بتواند جلوه‌های ایستادگی مردم، حماسه‌آفرینی اقشار مختلف جامعه و نقش‌آفرینی طلاب خواهر و برادر در عرصه‌های تبلیغی و اجتماعی را با زبان هنر به تصویر بکشد و روایتگر صادق این رویدادها باشد.



وی گفت: مردم ایران در یک سال گذشته و در جریان جنگ‌های تحمیلی و تقابل با استکبار، جلوه‌های مختلفی از پایداری و ایستادگی را به نمایش گذاشته‌اند و استمرار حضور آنان در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ظرفیت ارزشمندی برای تولید آثار هنری و رسانه‌ای فراهم کرده است.



معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: هنرمندان حوزوی و فعالان عرصه فیلم و رسانه می‌توانند با بهره‌گیری از ذوق و توانمندی‌های خود، این حماسه‌ها را به شکلی تأثیرگذار بازنمایی کنند تا مخاطبان در داخل و خارج از کشور با ابعاد مختلف این رویدادها آشنا شوند.



روستاآزاد با تأکید بر ضرورت ثبت و انعکاس فعالیت‌های تبلیغی طلاب در ماه‌های گذشته اظهار کرد: طلاب خواهر و برادر در بیش از ۲۰۰ شب گذشته، همگام با مردم در نقاط مختلف کشور حضور داشته‌اند و شماری از آنان در مدیریت نشست‌ها و تجمعات مردمی در میدان‌ها و فضاهای عمومی نقش‌آفرینی کرده‌اند که این فعالیت‌ها نیز باید با زبان هنر مستندنگاری و روایت شود.



وی خاطرنشان کرد: آنچه در عرصه اجتماعی و در میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته، نیازمند روایت دقیق و هنرمندانه است و جشنواره فیلم دینی اشراق می‌تواند بستری برای بازتاب این ظرفیت‌ها و معرفی آثار فاخر دینی با بهره‌گیری از توان هنرمندان حوزوی باشد.



اشراق از ظرفیت‌های هنری حوزه حمایت می‌کند



معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تشریح اهداف برگزاری جشنواره فیلم دینی اشراق بیان کرد: این رویداد از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و ششمین دوره آن پس از برگزاری دوره‌های پیشین و وقفه‌ای در دوران کرونا، با هدف حمایت از فعالان حوزوی عرصه فیلم و تولیدات مرتبط با موضوعات دینی برگزار می‌شود.



روستاآزاد ادامه داد: حمایت از طلاب و حوزویانی که در زمینه‌های مختلف سینمایی و رسانه‌ای فعالیت دارند، از جمله تولید فیلم، فیلمنامه‌نویسی و نقد آثار، در شمار مأموریت‌های اصلی این جشنواره قرار دارد و در کنار آن، پشتیبانی از تولید و عرضه فیلم‌های دینی نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای فعالیت جشنواره دنبال می‌شود.



وی با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: با ادغام معاونت فرهنگی و تبلیغی با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه، ساختار جدیدی با عنوان معاونت فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین شکل گرفته و ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق نخستین دوره‌ای است که در چارچوب این ساختار جدید برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: یکی از اهداف اصلی این ادغام، ایجاد هم‌افزایی میان حوزه‌های تبلیغ، هنر، رسانه و فضای مجازی بوده است و انتظار می‌رود این رویکرد در برنامه‌ریزی و اجرای جشنواره اشراق نیز نمود پیدا کند و زمینه ارتباط مؤثرتر میان ظرفیت‌های تبلیغی و توانمندی‌های هنری حوزویان را فراهم سازد.



روستاآزاد با قدردانی از حمایت‌های رئیس دفتر تبلیغات اسلامی از برگزاری این رویداد گفت: مجموعه‌های فرهنگی و حوزوی طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های مالی و اعتباری متعددی مواجه بوده‌اند، اما با وجود این شرایط، برگزاری جشنواره در دستور کار قرار گرفته و حمایت و پیگیری مسئولان دفتر، زمینه ادامه این مسیر را فراهم کرده است.



برنامه‌های اشراق به ایام جشنواره محدود نمی‌شود



وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی پیش‌بینی‌شده برای ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق اظهار کرد: فعالیت‌های این رویداد صرفاً به روزهای برگزاری یا مراسم افتتاحیه و اختتامیه محدود نیست و مجموعه‌ای از نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی با هدف ارتقای توانمندی‌های حوزویان از حدود یک ماه پیش آغاز شده است.



روستاآزاد افزود: این برنامه‌ها در قم و برخی شعب دفتر تبلیغات اسلامی، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان، برگزار شده و آموزش و آماده‌سازی طلاب برای حضور مؤثرتر در عرصه تولیدات هنری و رسانه‌ای را دنبال می‌کند.



معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: هم‌زمان با برگزاری جشنواره نیز نشست‌های علمی و محتوایی متعددی در نظر گرفته شده است که می‌توانند به تکمیل اهداف آموزشی و تخصصی این رویداد کمک کنند و زمینه بهره‌مندی شرکت‌کنندگان از تجربه‌های مختلف را فراهم آورند.



وی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های آموزشی پس از برگزاری جشنواره بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی با هدف ارتقای سطح دانش و توانمندی مبلغان و طلاب هنرمند، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در ادامه این مسیر دنبال شود و ظرفیت‌های موجود در حوزه هنر دینی را تقویت کند.



روستاآزاد از طلاب، هنرمندان حوزوی و فعالان علاقه‌مند به تولید آثار دینی دعوت کرد در این رویداد مشارکت داشته باشند و گفت: حضور افرادی که در این حوزه آموزش دیده‌اند، تجربه تولید آثار دارند یا با دغدغه‌های دینی و فرهنگی فعالیت می‌کنند، می‌تواند به غنای جشنواره و ارائه آثار ارزشمندتر کمک کند.



ششمین جشنواره اشراق در دی‌ماه برگزار می‌شود



وی با اشاره به زمان پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق قرار است در دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود و مقدمات اجرایی آن با همکاری مسئولان و مجموعه‌های مرتبط در حال پیگیری است.



معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و دست‌اندرکاران جشنواره افزود: حجت‌الاسلام حاجیانی، مدیرکل فضای مجازی، هنر و رسانه، و حنظله تاج‌الدینی، دبیر جشنواره که با حکم رئیس دفتر تبلیغات اسلامی این مسئولیت را بر عهده دارد، پیگیری امور اجرایی و برنامه‌ریزی‌های مربوط به برگزاری این دوره را دنبال می‌کنند.



روستاآزاد ابراز امیدواری کرد با همراهی مجموعه‌های حوزوی، اطلاع‌رسانی مناسب و مشارکت فعال طلاب و هنرمندان، این دوره از جشنواره بتواند زمینه عرضه آثار ارزشمند دینی را فراهم کند و ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای حوزه علمیه را بیش از پیش در معرض توجه قرار دهد.



وی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از زبان هنر برای بازتاب حماسه‌های مردم، معرفی فعالیت‌های تبلیغی طلاب و ارائه روایت‌های دقیق از رویدادهای جامعه، از ظرفیت‌هایی است که جشنواره فیلم دینی اشراق می‌تواند در مسیر تحقق آن گام بردارد و زمینه تولید آثار ماندگار در حوزه فرهنگ و دین را فراهم سازد.

