سلیمی: ۷۸۲ مجوز صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان صادر شد

امید سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۴۳۴ جواز تأسیس و ۳۴۸ پروانه بهره‌برداری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان صادر شده است.

وی افزود: ظرفیت تولید سالانه طرح‌های دارای جواز تأسیس یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن و ظرفیت جذب مواد اولیه آن‌ها یک میلیون و ۸۹۷ هزار تن است.

سلیمی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها بیان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها، زمینه اشتغال مستقیم ۵ هزار نفر فراهم می‌شود.

اشتغال ۳ هزار و ۷۸۸ نفر در واحدهای فعال

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: ۳۴۸ واحد دارای پروانه بهره‌برداری، ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و توان جذب ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار تن مواد اولیه را دارند.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحدها بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان است و فعالیت آن‌ها برای ۳ هزار و ۷۸۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

سلیمی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری اصولی محصولات کشاورزی، علاوه بر کاهش ضایعات و حفظ کیفیت، به افزایش ماندگاری محصولات و بهبود عرضه آن‌ها در بازار کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این صنایع با ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات کشاورزان، کاهش خام‌فروشی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و واحدهای فرآوری، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: پیگیری تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به سمت فرآوری محصولات راهبردی، از اقدامات مؤثر برای افزایش بهره‌وری و تقویت زنجیره ارزش کشاورزی استان است.