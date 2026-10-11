به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر یکشنبه اظهار کرد: بوشهر با وجود تعداد محدود دارایی‌های معرفی‌شده، بیشترین ارزش کل و بالاترین متوسط ارزش هر دارایی را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: ۴۴ دارایی به ارزش ۱۶.۷ همت در استان بوشهر وارد فرآیند مولدسازی شده که بر اساس آمار اعلام‌شده، سهم استان از ارزش کل سبد ملی به ۱۹.۲ درصد رسیده است.

زارعی با اشاره به ظرفیت استان بوشهر برای ایفای نقشی محوری در مولدسازی دارایی‌های دولتی کشور، بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی گفت: تحقق این ظرفیت نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌ها در شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و تسریع در اجرای فرآیند مولدسازی است.