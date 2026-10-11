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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

ادعای کاتس: رهبران حماس را ترور کردیم و نوبت «خلیل الحیه» هم می‌رسد

ادعای کاتس: رهبران حماس را ترور کردیم و نوبت «خلیل الحیه» هم می‌رسد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را به ترور تهدید کرد و مدعی شد که زمان پیوستن خلیل الحیه به اسماعیل هنیه و دیگر رهبران شهید این جنبش فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را علنا به ترور تهدید کرد.

بر اساس این گزارش، «یسرائیل کاتس» ضمن تهدید علنی «خلیل الحیه» مدعی شد: اعضای ارشد حماس را در غزه ترور کردیم و این بار ناگزیر نوبت خلیل الحیه است که به هنیه و دوستانش ملحق شود.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر در بخش دیگری از پیامش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اردوغان همچنان برای قاتلان و مجرمان حماس فرش قرمز پهن می کند و از فعالیت های تروریستی که با همکاری گروه اخوان المسلمین علیه اسرائیل و کشورهای اسلامی مهم منطقه انجام می دهند، حمایت می کند.

ادعای وزیر جنگ رژیم اشغالگر در حالی است که این رژیم با وجود نابودی کامل نوار غزه نتواسته جنبش حماس را از بین ببرد و این جنبش همچنان اثرگذارترین بازیگر در عرصه تحولات این باریکه است.

رژیم صهیونیستی که با هدف نابودی جنبش حماس، جنگ ویرانگر علیه ملت فلسطین را پس از عملیات طوفان الاقصی آغاز کرد، در نهایت نتوانست اهداف ادعایی خود را محقق سازد و مجبور به پذیرش آتش بس و مذاکره با همان حماس شد که قصد نابودی‌اش را داشت.

کد مطلب 6974661

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