سازش در سه پرونده ملکی قم به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات حقوقی و بهره‌گیری از روش‌های توافقی برای حل‌وفصل دعاوی، اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف قم با برگزاری جلسات متعدد، استماع اظهارات طرفین و پیگیری مستمر، موفق شدند سه پرونده حقوقی را به سازش ختم کنند.



وی در تشریح جزئیات نخستین پرونده افزود: موضوع این پرونده، اختلاف بر سر مالکیت یک ملک مسکونی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان بود که با میانجیگری اعضای شعبه، برگزاری جلسات گفت‌وگو و تبیین موضوعات مورد اختلاف، زمینه تفاهم میان طرفین فراهم شد و پرونده با حصول صلح و سازش مختومه شد.



موسوی ادامه داد: در دو پرونده دیگر نیز که موضوع آن‌ها مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک بود، اعضای شعبه با فراهم‌کردن زمینه مذاکره، استماع اظهارات و مطالبات طرفین و رفع ابهامات، توانستند اختلافات موجود را برطرف کرده و هر دو پرونده را با توافق طرفین به سازش منتهی کنند.



وی با اشاره به ارزش مالی این دو پرونده گفت: ارزش یکی از پرونده‌ها هشت میلیارد تومان و دیگری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.



موسوی خاطرنشان کرد: حصول این سازش‌ها علاوه بر پایان‌دادن به اختلافات حقوقی طرفین، در کاهش نیاز به ادامه فرایندهای رسیدگی قضایی، پیشگیری از اطاله دادرسی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان مؤثر است و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های سازشی برای حل اختلافات را فراهم می‌کند.



وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم، بر تداوم حمایت دستگاه قضایی از ظرفیت‌های سازشی و ترویج فرهنگ صلح و سازش به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی کاهش ورودی پرونده‌ها و تقویت عدالت توافقی تأکید کرد.