واکسیناسیون رایگان ۱۴ هزار رأس دام در رزمایش جهادی کازرون

محمدجعفر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دامپزشکی و قدردانی از خدمات فعالان حوزه سلامت و امنیت غذایی گفت: صنعت دامپروری یکی از بخش‌های راهبردی کشاورزی است که علاوه بر تأمین بخش عمده‌ای از نیاز کشور به مواد پروتئینی، نقش مهمی در اشتغال، تولید و درآمد خانوارهای روستایی و عشایری دارد.

وی حمایت از سرمایه‌های دامی را اقدامی مؤثر در مسیر جهاد اقتصادی و جهش تولید دانست و افزود: دامپروری یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد جامعه عشایری به شمار می‌رود و به دلیل ارتباط گسترده با فعالیت‌های کشاورزی و صنایع وابسته، سهم مهمی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد.

مدیر بسیج مهندسین جامعه کشاورزی سپاه کازرون با اشاره به افزایش تقاضا برای فرآورده‌های دامی بیان کرد: رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سهم محصولات دامی در سبد غذایی خانوارها، ضرورت توجه به تولید محصولات سالم و باکیفیت و صیانت از سرمایه‌های دامی را دوچندان کرده است.

شفیعی با تأکید بر اهمیت دامپروری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی و عشایری گفت: حمایت از این بخش می‌تواند زمینه تقویت معیشت بهره‌برداران، افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای وابسته به دامداری را فراهم کند.

اجرای رزمایش ۱۰ روزه حافظان سلامت و امنیت غذایی

وی در ادامه از برگزاری رزمایش سراسری و جهادی «حافظان سلامت و امنیت غذایی» همزمان با هفته دامپزشکی و با همکاری جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی و امور عشایری خبر داد و افزود: این رزمایش با مشارکت سه تیم از گروه جهادی شهدای کشاورزی بسیج مهندسین جامعه کشاورزی سپاه کازرون به مدت ۱۰ روز در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

مدیر بسیج مهندسین جامعه کشاورزی سپاه کازرون با تشریح خدمات ارائه‌شده در این رزمایش اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی و ترویجی برای روستاییان و عشایر با هدف پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، صیانت از سرمایه‌های دامی و تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی ارائه شد.

واکسیناسیون دام و طیور و درمان رایگان دام‌های بیمار

شفیعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق هدف تصریح کرد: در جریان این رزمایش، خدمات مشاوره‌ای، معاینه و درمان رایگان دام‌های بیمار و واکسیناسیون بیش از ۱۴ هزار رأس دام سبک و سنگین انجام گرفت.

وی افزود: سمپاشی هزار مترمربع از جایگاه‌ها و اماکن دامی و واکسیناسیون بیش از ۲ هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل نیز از دیگر اقدامات این رزمایش بود.

به گفته شفیعی، این خدمات به‌صورت رایگان در مناطق دادین، فامور، خشت و کنارتخته ارائه شد تا دامداران و بهره‌برداران مناطق روستایی و عشایری از خدمات تخصصی دامپزشکی بهره‌مند شوند.

ضرورت تداوم خدمات جهادی دامپزشکی در مناطق محروم

مدیر بسیج مهندسین جامعه کشاورزی سپاه کازرون در پایان با تأکید بر نقش دامپروری در اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: استمرار چنین رزمایش‌هایی، پایش بیماری‌ها، توسعه دوره‌های آموزشی و ترویجی و تقویت خدمات درمانی و واکسیناسیون در مناطق کمتر برخوردار می‌تواند به حفظ سرمایه‌های دامی، ارتقای سلامت عمومی و تقویت امنیت غذایی پایدار شهرستان کمک کند.