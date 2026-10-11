۱۲۰۰کیلوگرم فرآورده گوشتی غیرقابل مصرف از چرخه غذایی قم خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان پایش و بازرسی کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده‌های غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از واحدهای تولیدی، یک محموله یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرمی خمیرمرغ فاسد شناسایی شد که قابلیت مصرف انسانی نداشت.



این محموله پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید مغایرت با ضوابط بهداشتی، با هماهنگی و نظارت کارشناسان مربوطه معدوم شد و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.



معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف حفاظت از سلامت عمومی، نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و بازرسی از واحدهای تولیدی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.



بر اساس این گزارش، با موارد مغایر با ضوابط و مقررات بهداشتی در حوزه تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی، مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌شود.



این اقدامات با هدف جلوگیری از مصرف فرآورده‌های ناسالم و صیانت از سلامت شهروندان در دستور کار نهادهای نظارتی حوزه غذا و دارو قرار دارد.

