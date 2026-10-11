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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

۱۲۰۰کیلوگرم فرآورده گوشتی غیرقابل مصرف از چرخه غذایی قم خارج شد

۱۲۰۰کیلوگرم فرآورده گوشتی غیرقابل مصرف از چرخه غذایی قم خارج شد

قم- کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی، یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم خمیرمرغ فاسد و غیرقابل مصرف را شناسایی و با نظارت بهداشتی معدوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان پایش و بازرسی کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده‌های غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از واحدهای تولیدی، یک محموله یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرمی خمیرمرغ فاسد شناسایی شد که قابلیت مصرف انسانی نداشت.

این محموله پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید مغایرت با ضوابط بهداشتی، با هماهنگی و نظارت کارشناسان مربوطه معدوم شد و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف حفاظت از سلامت عمومی، نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و بازرسی از واحدهای تولیدی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

بر اساس این گزارش، با موارد مغایر با ضوابط و مقررات بهداشتی در حوزه تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی، مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌شود.

این اقدامات با هدف جلوگیری از مصرف فرآورده‌های ناسالم و صیانت از سلامت شهروندان در دستور کار نهادهای نظارتی حوزه غذا و دارو قرار دارد.

کد مطلب 6974895

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