امیریان: متهم به قتل در قرچک کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، شامگاه یکشنبه، از دستگیری متهم به قتل شهرک الحدید قرچک در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع این جنایت خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: پس از وقوع قتل در محدوده شهرک الحدید قرچک، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، سه تیم عملیاتی از مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ زیباشهر تشکیل شد و اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی برای شناسایی متهم آغاز شد.

امیریان ادامه داد: مأموران موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت، متهم به قتل را که در قلعه‌حسن‌خان در غرب استان تهران مخفی شده بود، شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به اهمیت سرعت عمل پلیس در رسیدگی به جرائم خشن تصریح کرد: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و برقراری نظم و امنیت عمومی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و بررسی‌های تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.