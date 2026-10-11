به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، لهستان از دستگیری مردی خبر داد که برای حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع این کشور برنامه ریزی کرده بود.

این خبر در حالی است که رسانه‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که مقام‌های لهستان در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال سوءقصد به دونالد توسک نخست وزیر و ولادیسلاو کوشینیاک وزیر دفاع این کشور، نشست اضطراری برگزار کردند و در حال آماده باش قرار گرفته اند.

این نشست قرار بود ساعت ۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی لهستان برگزار شود. مارتسین کی‌یروینسکی، وزیر کشور و توماش سیمونیاک، هماهنگ‌کننده سرویس‌های ویژه نیز در واکنش به این اطلاعات دستور انجام تحقیقات پلیسی را صادر کردند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که لهستان پس از چندین حادثه خشونت‌آمیز در مدارس، از جمله حمله‌ای در روز پنجشنبه که به کشته شدن یکی از کارکنان مدرسه انجامید، در وضعیت آماده‌باش امنیتی قرار دارد.