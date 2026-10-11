به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه تقاطع غیرهمسطح شهید فولادوند بروجرد با حضور استاندار لرستان به بهره‌برداری رسید؛ طرحی عمرانی که با هدف کاهش مشکلات ترافیکی مرکز شهر و تسهیل دسترسی به شهرک نمایشگاه‌ها، شهرک صنوف و واحدهای صنعتی اجرا شده است.

کاهش ترافیک هسته مرکزی بروجرد

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، سید سعید شاهرخی در آیین افتتاح این پروژه، اجرای طرح‌های عمرانی را اقدامی ماندگار در مسیر توسعه شهری و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دانست.

وی اظهار کرد: بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهید فولادوند بخشی از مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر را کاهش می‌دهد و دسترسی شهروندان به شهرک نمایشگاه‌ها و شهرک صنوف را تسهیل می‌کند.

احداث مسیر دسترسی به طول یک‌هزار متر

استاندار لرستان با اشاره به مشخصات فنی پروژه ادامه داد: این طرح شامل مسیر دسترسی به طول یک‌هزار متر و عرض ۲۰ متر، پیاده‌راه در دو طرف مسیر و تقاطع غیرهمسطح دو بانده است که رمپ‌ها و لوپ‌های شبدری کامل نیز در آن احداث شده‌اند.

تسهیل رفت‌وآمد به واحدهای صنعتی

شاهرخی با اشاره به قرارگیری واحدهای صنعتی و کارخانه‌های مختلف در محدوده بالادست پروژه، خاطرنشان کرد: ایجاد این مسیر دسترسی، رفت‌وآمد به این واحدها، از جمله مجموعه نساجی، را تسهیل می‌کند و در کاهش ترافیک این محدوده مؤثر خواهد بود.

اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه

وی با اشاره به اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید فولادوند گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های عمرانی با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و ارتقای رضایتمندی عمومی در دستور کار مدیریت استان و مجموعه‌های اجرایی قرار دارد.