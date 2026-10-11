به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش با تأکید بر نقش ورزش در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان اظهار کرد: برنامه‌های تربیت بدنی مدارس باید در کنار اهداف آموزشی و پرورشی، به ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط و پویایی، تقویت مسئولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی و نهادینه‌سازی سبک زندگی فعال در میان دانش‌آموزان کمک کند.

وی با تأکید بر اجرای منظم برنامه‌های هفتگی تربیت بدنی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس افزود: فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در برنامه‌ها و رویدادهای ورزشی، نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌های آموزش و پرورش است.

بررسی برنامه‌های هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان

در ادامه این نشست، روزشمار هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا ۲ آبان بررسی و درباره اجرای برنامه‌های متنوع استانی تبادل نظر شد.

افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای، افتتاحیه میدان همدلی، طرح پهلوان سعید، کانون‌های ورزشی مدارس، طرح نشان و انتخابات انجمن‌ها و تشکل‌های ورزشی دانش‌آموزی از جمله برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین بر ضرورت هماهنگی میان معاونت‌ها و ادارات داخلی آموزش و پرورش، مدیران شهرستان‌ها، نواحی و مناطق و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های همکار برای اجرای مطلوب این برنامه‌ها تأکید شد.

کوهدشت دبیرخانه اجرایی المپیادهای ورزشی دانش‌آموزی شد

به‌منظور تمرکززدایی، افزایش مشارکت شهرستان‌ها و ایجاد انسجام در اجرای برنامه‌ها، دبیرخانه‌های اجرایی برخی از برنامه‌های محوری هفته تربیت بدنی از میان شهرستان‌های استان انتخاب شدند.

بر این اساس، آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت به‌عنوان مجری افتتاحیه استانی المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای و دبیرخانه اجرایی این برنامه در طول سال تحصیلی تعیین شد.

همچنین برای اجرای برنامه‌هایی از جمله میدان همدلی، طرح پهلوان سعید، افتتاحیه کانون‌های ورزشی مدارس، طرح نشان و دیگر فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده، دبیرخانه‌های اجرایی از میان شهرستان‌های استان مشخص شدند تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مناطق و اجرای هماهنگ برنامه‌ها فراهم شود.

تعیین مسئولیت کارگروه‌های شهرستانی و منطقه‌ای

در بخش دیگری از نشست، ابلاغ‌های مربوط به تشکیل و فعالیت کارگروه‌های شهرستانی، نواحی و مناطق صادر و برای مسئولان مربوطه ارسال شد.

بر این اساس، رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق به‌عنوان رؤسای کارگروه‌ها، معاونان پرورشی و تربیت بدنی به‌عنوان قائم‌مقام و کارشناسان تربیت بدنی به‌عنوان دبیران این کارگروه‌ها تعیین شدند.

این اقدام با هدف تقویت هماهنگی، تقسیم کار، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پیگیری مصوبات در سطح استان و مناطق آموزشی انجام گرفت.

تأکید بر پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های ورزشی مدارس

برنامه‌ریزی برای انعکاس گسترده فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این زمینه، بر تعامل با رسانه‌ها، پوشش خبری رویدادها و معرفی ظرفیت‌های ورزشی مدارس تأکید شد.

هدف از این اقدامات، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت ورزش در فرآیند تعلیم و تربیت و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان، والدین و دستگاه‌های همکار عنوان شد.

در پایان نشست، بر اجرای باکیفیت برنامه‌ها، مشارکت فعال مدارس و خانواده‌ها، هماهنگی میان واحدهای اجرایی و مستندسازی و انعکاس رسانه‌ای فعالیت‌ها تأکید شد.

هفته تربیت بدنی و ورزش فرصتی برای توسعه فعالیت بدنی در مدارس، شناسایی استعدادهای ورزشی و ترویج فرهنگ نشاط، سلامت و مشارکت در جامعه دانش‌آموزی است؛ هدفی که تحقق آن به همکاری آموزش و پرورش، خانواده‌ها و نهادهای همکار نیاز دارد.