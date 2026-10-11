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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

سردار محبی: تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت

سردار محبی: تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت

سخنگوی سپاه گفت: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شدند و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: در نبرد حران، سپاه کراسوس به دست مردان اشکانی نابود شد. در نبرد ادسا، لشکر والرین به دست سلحشوران ساسانی اسیر شد

وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر افزود: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت.

سخنگوی سپاه در انتهای پیام خود تاکید کرد: ما منتظریم...

کد مطلب 6974984

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    نظرات

    • احمد IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
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      غربیها اصلا تمدن ندارند.تاریخچه تولد۱/۵ قرن گذشته منحوس آمریکاباکشتاروتجاوزوبردگی بومیان سیاهپوست وسرخپوست آمریکا آغازشدواین نسل کشی سالها ادامه داشت.بعدازآن نظام سرمایه داری کثیف آمریکا ،غارت وچپاول ثروت کشورهای ضعیف راباکشتاروفریب آغازکردندواین غارتگری واستعمارهنوزادامه دارد.جنگ آمریکا باایران هم مانندونزوئلا برای دزدی وغارت ثروت کشورمان است اماایران ونزوئلا نیست
    • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
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      با سلام. شاید کوبایی‌ها، آمریکایی‌ها را حتی به خلیج خوک‌ها راه ندهند.

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