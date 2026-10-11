به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: در نبرد حران، سپاه کراسوس به دست مردان اشکانی نابود شد. در نبرد ادسا، لشکر والرین به دست سلحشوران ساسانی اسیر شد

وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر افزود: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت.

سخنگوی سپاه در انتهای پیام خود تاکید کرد: ما منتظریم...