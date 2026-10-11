به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی با اعلام هشدار به تمام کشتیهای در تنگه هرمز نوشت: تمام کشتیهای در محدوده تنگه هرمز که سامانههای ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند به عنوان متخاصم شناسایی و با آن به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اعلام هشدار به تمام کشتیها در تنگه هرمز گفت: با کشتیهایی که سامانه ناوبری خود را خاموش کنند به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
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