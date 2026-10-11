به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم در موکب رزمندگان اسلام واقع در میدان رزمندگان اسلام، با اشاره به حضور مردم در نقاط مختلف شهر اظهار داشت: مردم انقلابی پای انقلاب و بیعت با رهبری ایستاده‌اند و با حضور و روحیه خود، به رزمندگان قوت قلب می‌بخشند و دشمنان را مأیوس می‌کنند.



وی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف افزود: حضور مردم و ایستادگی آنان در مسیر آرمان‌های انقلاب، پشتوانه‌ای برای تقویت روحیه رزمندگان و استمرار حرکت کشور در مسیر پیشرفت است.



استاندار قم با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و دستاوردهای کشور در عرصه‌های مختلف با تکیه بر توان داخلی خاطرنشان کرد: وحدت و همبستگی مردم، پشتوانه ایستادگی کشور در برابر قدرت‌های بزرگ بوده و ظرفیت جوانان و مبتکران داخلی نیز در مسیر پیشرفت و خوداتکایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.



تداوم فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای قم



بهنام‌جو با تأکید بر استمرار فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای قم متوقف نشده و با همراهی مردم، روند اجرای برنامه‌ها ادامه یافته است.



وی با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران در میان مردم افزود: مسئولان وظیفه دارند در کنار مردم باشند، از همراهی و مشارکت آنان قدردانی کنند و مسائل و مشکلات محله‌ها و مناطق مختلف استان را با جدیت پیگیری کنند.



استاندار قم همچنین بر ضرورت توجه به مطالبات مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان تأکید کرد و حضور مسئولان در کنار مردم و پیگیری مسائل مناطق مختلف را از وظایف مجموعه مدیریتی استان دانست.