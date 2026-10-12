فرمانده سپاه بوشهر: فردای جنگ روز توسعه و اقتدار ایران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح دوشنبه در نشست بصیرتی که به مناسبت هفته استاندارد در اداره کل استاندارد استان بوشهر برگزار شد، با تأکید بر اینکه دشمنان با تمدن و استقلال ایران مشکل دارند، گفت: آمریکا نمی‌پذیرد کشوری در برابر قدرت آن مستقل باشد و تلاش می‌کند ملت‌ها را زیر سلطه خود قرار دهد.

سردار خرم‌دل با اشاره به تلاش آمریکا برای معرفی ایران به‌عنوان کشوری تروریسم‌گرا و جنگ‌طلب اظهار کرد: دشمنان با اسلام و دین ما کاری ندارند، بلکه با تمدن و استقلال ایران مشکل دارند و نمی‌خواهند کشورمان خارج از چارچوب سلطه آنها تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه کشورهای تحت سلطه آمریکا از اختیارات واقعی در اداره امور خود برخوردار نیستند، افزود: کشورهای سلطه‌گر امروز بیش از گذشته بر دیگر کشورها تسلط دارند و آمریکا با سیاست‌های سلطه‌جویانه خود، اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه دشمن هم‌زمان در دو عرصه جنگ شناختی و نظامی با ایران درگیر است، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم در جنگ شناختی، افکار عمومی و اراده ملت تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار گیرد.

خرم‌دل همچنین با بیان اینکه دشمن در تقابل با ایران به هیچ‌یک از راهبردهای خود دست نیافته است، از آزمایش تجهیزات نظامی جدید و پیشرفته خبر داد.

وی حضور مردم در صحنه را عامل مهم حفظ کشور و انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: حضور مردم در میدان، کشور و انقلاب را بیمه کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به چشم‌انداز آینده کشور گفت: فردای جنگ برای ما، فردای توسعه و اقتدار ایران خواهد بود و ایران می‌تواند به الگویی برای کشورهای جهان تبدیل شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کشور در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در عرصه اقتصادی نیز پیشرفت‌های فزاینده‌ای خواهیم داشت و آینده ایران در سایه اتحاد، همدلی و انسجام ملی درخشان خواهد بود.