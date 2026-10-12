به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در آیین معرفی شهرستان میمه و وزوان، ضمن گرامیداشت هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه، تأسیس این شهرستان را ثمره سال‌ها مطالبه به‌حق مردم، پیگیری نخبگان و حمایت دولت دانست و اظهار کرد: سرمایه اصلی این منطقه، مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه انسان‌های شریف، بااخلاق و دلسوز آن هستند که امروز شاهد به بار نشستن تلاش‌هایشان در مسیر توسعه هستیم.

استاندار اصفهان با اشاره به حساسیت‌های پیرامون نام‌گذاری این شهرستان، ضمن ابراز احترام به دغدغه‌ها و علایق مردم نجیب منطقه، تصریح کرد: اگرچه احساسات پاک مردم برای ما قابل‌احترام است، اما باید توجه داشت که نام‌ها به‌تنهایی آورنده آب و آبادانی نیستند. مدیریت استان در دوراهی ماندن در وضعیت گذشته و از دست دادن فرصت‌های ارتقا یا برداشتن گامی رو به جلو برای نسل‌های آینده قرار داشت و ما مصلحت عمومی را انتخاب کردیم.

وی افزود: چارچوب اداره کشور مبتنی بر قانون است و نباید اجازه داد موضوعات حاشیه‌ای، اصل هدف که همان رونق اقتصادی، استقرار ادارات و بهبود خدمات به مردم است را تحت‌الشعاع قرار دهد. همدلی و نگاه بلندمدت، رمز دستیابی به آبادانی واقعی است.

عدالت در توزیع منابع خط قرمز مدیریت استان اصفهان است

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه عدالت و شفافیت، خط قرمز مدیریت استان در دوره جدید است، تصریح کرد: پیام روشن ما به مردم شریف میمه و وزوان این است که توسعه این شهرستان تازه تأسیس بر پایه عدالت خواهد بود. نگاه استانداری اصفهان، نگاهی متوازن و جامع به تمام بخش‌ها، شهرها و روستاهای این منطقه است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: توزیع اعتبارات، استقرار ادارات و تخصیص فرصت‌های شغلی به‌صورت کاملاً عادلانه و شفاف صورت خواهد گرفت و هیچ نقطه‌ای امتیاز ویژه‌ای فراتر از حق قانونی نخواهد داشت تا زمینه شکوفایی همه‌جانبه فراهم شود.

گامی بلند در مسیر توسعه متوازن

تأسیس بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان با هدف کاهش فاصله میان مناطق مختلف با مرکز استان، تسهیل در فرایندهای اداری و تحقق عدالت منطقه‌ای انجام شده است. با استقرار رسمی این شهرستان، انتظار می‌رود زمینه برای تقویت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی بیش از پیش فراهم شود.

مدیریت استان با تأکید بر ضرورت وفاق عمومی، ابراز امیدواری کرد که این تحول اداری، فضای جدیدی را برای رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی نسل‌های آتی «میمه و وزوان» ایجاد کرده و الگویی موفق از توسعه متوازن در سطح استان باشد.