استقامت: مسئولان قم درباره حواشی ایجادشده برای این شهر پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی استقامت پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای شهر قم با اشاره به برخی مسائل و حواشی مطرح‌شده درباره برگزاری مسابقات کشوری موی تای در قم اظهار کرد: مردم این شهر نباید به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها با حاشیه‌ها و پیامدهای رسانه‌ای مواجه شوند و مسئولان استان باید درباره مسائل پیش‌آمده پاسخگو باشند.



وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه قم افزود: مردم این شهر چه گناهی دارند که باید پیامد تصمیمات و اقدامات نادرست احتمالی را تحمل کنند و انتظار می‌رود مسئولان با تدبیر و مسئولیت‌پذیری بیشتری مسائل استان را مدیریت کنند.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تجربه‌های گذشته و شکل‌گیری حاشیه‌های رسانه‌ای درباره این شهر تصریح کرد: در برخی موضوعات، از جمله دوران شیوع کرونا، قم با اظهارنظرها و حواشی مختلفی مواجه شد و باید مراقبت کرد که تصمیمات و عملکردهای قابل نقد، زمینه‌ساز تکرار چنین شرایطی نشود.



استقامت در ادامه به موضوع هزینه‌های مرتبط با برگزاری مسابقات موی تای در قم پرداخت و گفت: درباره این رویداد، ابهاماتی در زمینه ضرورت برگزاری، نحوه اجرا و میزان مشارکت شهرداری وجود دارد که لازم است با بررسی دقیق و ارائه توضیحات روشن برطرف شود.



وی با بیان اینکه موضوع یادشده در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و سازمان فرهنگی شهرداری قم نیز قابل بررسی بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود مسئولیت نظارتی اعضای شورا، جزئیات این رویداد و نقش شهرداری در برگزاری آن به‌صورت روشن در اختیار ما قرار نگرفته بود و پس از بررسی‌های انجام‌شده، ضرورت پیگیری دقیق‌تر موضوع مشخص شد.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جلسه برگزارشده در دفتر شهردار در ۳۰ شهریور با حضور نصیری، رئیس انجمن موتای کشور اظهار کرد: لازم است مشخص شود که شهرداری در این رویداد چه نقشی داشته و آیا برگزارکننده اصلی بوده یا صرفاً به‌عنوان مشارکت‌کننده در آن حضور داشته است.



استقامت افزود: درباره هزینه‌های برگزاری مسابقات ارقام متفاوتی مطرح شده، اما برای قضاوت دقیق درباره هزینه‌ها باید اطلاعات رسمی و مستند ارائه شود و سهم واقعی شهرداری از مجموع هزینه‌ها مشخص باشد.



وی با تأکید بر ضرورت تفکیک هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیان کرد: شهرداری باید به‌طور شفاف اعلام کند که چه میزان اعتبار برای این رویداد اختصاص داده، چه خدماتی ارائه کرده و مجموع تعهدات مالی و اجرایی آن چه میزان بوده است.



این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی حمایت‌های ورزشی در استان گفت: قم در رشته‌هایی همچون فوتسال، کاراته و کشتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و ورزشکاران این رشته‌ها در رقابت‌های ملی و بین‌المللی به مدال‌ها و مقام‌هایی دست یافته‌اند، بنابراین باید ضرورت برگزاری رویدادهای ورزشی و نحوه تخصیص منابع به آن‌ها با دقت بررسی شود.



وی ادامه داد: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره هزینه‌کرد منابع عمومی برای برگزاری مسابقات، لازم است اهداف، ضرورت‌ها و میزان دستاوردهای مورد انتظار مشخص باشد تا امکان ارزیابی عملکرد و سنجش تناسب هزینه‌ها با نتایج فراهم شود.



استقامت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از امکانات و ظرفیت‌های شهرداری برای برگزاری مسابقات اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، حدود ۲۰ دستگاه اتوبوس در مقطعی در اختیار این رویداد قرار گرفته بود و لازم است درباره نحوه تخصیص این ناوگان و آثار آن بر خدمات حمل‌ونقل عمومی توضیح داده شود.



وی افزود: در همان مقطع، برخی شهروندان درباره اختلال در خدمات‌رسانی خطوط اتوبوسرانی گلایه‌هایی مطرح کرده بودند و این مسئله ضرورت بررسی نحوه برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی را دوچندان می‌کند.



عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: باید مشخص شود که پیش از اختصاص اتوبوس‌ها به مسابقات، ارزیابی لازم درباره ظرفیت ناوگان و میزان نیاز شهروندان انجام شده بود یا خیر و آیا این اقدام بر خدمات‌رسانی به شهروندان و مجاوران تأثیر گذاشته است.



استقامت با تأکید بر مسئولیت نظارتی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم در شورا وظیفه دارند درباره نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، استفاده از امکانات شهری و تصمیمات اجرایی مطالبه‌گری کنند و این موضوع نیز باید با ارائه اطلاعات دقیق و مستند مورد بررسی قرار گیرد.