شناسایی منابع مالیاتی پنهان در شرق استان تهران در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، بر ضرورت شناسایی منابع مالیاتی پنهان، مقابله با فرار مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق عدالت مالیاتی تأکید کرد.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران اظهار کرد: این منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و خدماتی قابل توجهی برخوردار است و متناسب با این ظرفیت‌ها باید اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای شناسایی مؤدیان جدید و کشف فعالیت‌های اقتصادی پنهان انجام شود.

وی افزود: مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های مهم نظام مالیاتی کشور است و تحقق عدالت مالیاتی مستلزم حمایت از مؤدیان قانون‌مدار و برخورد قانونی با افرادی است که از انجام تکالیف خود امتناع می‌کنند یا از روش‌های غیرقانونی برای فرار از پرداخت مالیات بهره می‌برند.

موسوی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی تصریح کرد: تکمیل چارت سازمانی این حوزه، صدور احکام مسئولیت و تعیین دقیق وظایف نیروهای مرتبط از اقدامات اساسی برای افزایش انسجام و اثربخشی فعالیت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: با ساماندهی ساختار مربوطه و استفاده از نیروهای متخصص، زمینه پیگیری منسجم پرونده‌ها، شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی و بهره‌گیری مناسب از اطلاعات و ظرفیت‌های قانونی فراهم خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران همچنین بر تدوین برنامه‌های منظم و قابل ارزیابی تأکید کرد و گفت: اقدامات مقابله با فرار مالیاتی نباید به فعالیت‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید با تعیین اولویت‌ها، تقسیم وظایف، نظارت مستمر و ارزیابی نتایج دنبال شود.

موسوی افزود: هماهنگی میان واحدهای حسابرسی، اطلاعات مالیاتی و سایر بخش‌های مرتبط، همراه با تعامل با مراجع قانونی و نظارتی، در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم نقش مهمی دارد.

وی تأکید کرد: شناسایی موارد فرار مالیاتی به‌تنهایی کافی نیست و پیگیری پرونده‌ها تا حصول نتیجه قانونی و ارزیابی اثربخشی اقدامات باید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از تضییع درآمدهای عمومی و حمایت از فضای رقابتی سالم در فعالیت‌های اقتصادی، از رویکردهای اصلی اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران است.