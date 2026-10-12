اعطای مرحله دوم تسهیلات اشتغال زایی به سربازان ماهر منقضی خدمت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی و اجرای مرحله دوم وام اشتغال زایی ، آن دسته از سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تاپایان شهریور ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذ کرده و در مرحله اول وام مهارت آموزی موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی از روز سه شنبه تاریخ ۲۱ مهر ماه سال جاری با مراجعه به سامانه‌ سماسو به نشانی https://reg.samasoo.ir/users درخواست خود را ثبت کنند.

این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ی مذکور بارگذاری کنند و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانیwww.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.