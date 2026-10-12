سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقدامات پلیس راه، از راه‌اندازی سامانه هوشمند «اعلان مدیریت سرعت» با هدف شناسایی و برخورد سریع با رانندگانی خبر داد که با سرعت‌های بحرانی، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: در این سامانه، تخلف ثبت‌شده توسط دوربین‌های ثابت به‌صورت برخط به نزدیک‌ترین تیم گشتی مجهز به دست‌افزار و پاسگاه پلیس راه در مسیر ارسال می‌شود تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان برای متوقف کردن خودروی متخلف اقدام کنند.

وی با تأکید بر پیامدهای خطرناک سرعت‌های بحرانی افزود: سرعت غیرمجاز در سطوح بحرانی صرفاً یک تخلف ساده رانندگی نیست؛ زیرا با افزایش سرعت، میدان دید مؤثر راننده محدودتر و فرصت تصمیم‌گیری و واکنش مناسب به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی تجهیزات ایمنی پیشرفته خودرو نیز نمی‌توانند حفظ جان سرنشینان را تضمین کنند.

محبی ادامه داد: به‌محض عبور خودرویی با سرعت بحرانی از مقابل دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی، تصویر خودرو، مشخصات وسیله نقلیه و سرعت ثبت‌شده برای نزدیک‌ترین تیم گشتی پلیس راه و پاسگاه مربوطه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: مأموران پس از دریافت اطلاعات می‌توانند برای شناسایی و متوقف کردن خودروی متخلف، توقیف آن و اعمال قانون مطابق مقررات اقدام کنند. هدف از این فرایند، جلوگیری از ادامه رانندگی پرخطر و پیشگیری از تخلفات بعدی و حوادث احتمالی است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به قابلیت‌های دیگر این سامانه گفت: امکان شناسایی و رصد خودروهای دارای پلاک مخدوش یا سرقتی، خودروهای دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه فاقد پلاک نصب‌شده نیز در این سامانه فراهم شده است.

محبی افزود: این سامانه با تحلیل اطلاعات مسیر، امکان برآورد زمان رسیدن وسیله نقلیه به نخستین تیم گشتی، گشت‌های بعدی و پاسگاه پلیس راه را فراهم می‌کند و به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مداخله مأموران و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به روند توسعه سامانه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، محورهای تهران ـ قم، تهران ـ استان مرکزی، تهران ـ همدان، آزادراه پل‌زال و بخشی از محورهای استان لرستان به این سامانه مجهز شده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است ظرف ۱۰ روز آینده، محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به این سامانه مجهز و عملیاتی شوند.

محبی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی پلیس صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه برخورد با تخلفات رانندگی با رویکرد بازدارندگی و پیشگیری از حوادث انجام می‌شود. رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه پرهیز از سرعت‌های بحرانی، برای حفظ جان شهروندان و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای ضروری است.