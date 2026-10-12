کلاهبرداری ۶۰ میلیارد تومانی؛ متهم فراری در کیش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محسن حسنی گفت: تاکنون ۱۳ نفر از شهروندان در این پرونده شناسایی شده‌اند و ارزش طلا و ارزهای کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: با توجه به مبلغ قابل‌توجه کلاهبرداری و تعدد شکات، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

حسنی افزود: بررسی اظهارات شکات نشان داد متهم پس از جلب اعتماد شهروندان، با طرح پیشنهادهایی از جمله فروش خودروهای وارداتی و مشارکت در سرمایه‌گذاری، مقادیر قابل‌توجهی طلا و ارز از آنان دریافت کرده، اما از بازگرداندن اموال خودداری کرده است.

شناسایی مخفیگاه متهم در جزیره کیش

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم که از تحت تعقیب قضایی بودن خود اطلاع داشت، با احتیاط فراوان اقدام می‌کرد؛ با این حال، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرنخ‌هایی از محل حضور وی به دست آوردند.

حسنی تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم به جزیره کیش متواری شده است. در پی هماهنگی با مقام قضایی و صدور نیابت قضایی، تیمی از مأموران پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری وی به این جزیره اعزام شدند.

وی با اشاره به دشواری شناسایی محل اختفای متهم گفت: با وجود در اختیار نبودن نشانی دقیق محل حضور وی، مأموران پس از چند روز تحقیق و پیگیری و با استفاده از سرنخ‌های موجود، مخفیگاه متهم را در یکی از برج‌های مسکونی جزیره کیش شناسایی کردند.

دستگیری در عملیات غافلگیرانه

این مقام انتظامی افزود: مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را مقابل درِ منزلش دستگیر کردند. پس از انجام تشریفات قضایی و هماهنگی با مرجع قضایی در کیش، متهم تحت نظر قرار گرفت و بازجویی از وی آغاز شد.

اعتراف به کلاهبرداری و شناسایی ۱۳ شاکی

سرهنگ حسنی خاطرنشان کرد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی، پس از مشاهده مستندات و مواجهه حضوری با شکات، به کلاهبرداری اعتراف کرد. تاکنون ۱۳ نفر از شهروندانی که از این طریق متضرر شده‌اند، شناسایی شده‌اند و مجموع ارزش طلا و ارزهای کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده و انجام اقدامات قانونی در این خصوص همچنان ادامه دارد.