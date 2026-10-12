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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

کلاهبرداری ۶۰ میلیارد تومانی؛ متهم فراری در کیش دستگیر شد

کلاهبرداری ۶۰ میلیارد تومانی؛ متهم فراری در کیش دستگیر شد

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری متهم فراری یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محسن حسنی گفت: تاکنون ۱۳ نفر از شهروندان در این پرونده شناسایی شده‌اند و ارزش طلا و ارزهای کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: با توجه به مبلغ قابل‌توجه کلاهبرداری و تعدد شکات، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

حسنی افزود: بررسی اظهارات شکات نشان داد متهم پس از جلب اعتماد شهروندان، با طرح پیشنهادهایی از جمله فروش خودروهای وارداتی و مشارکت در سرمایه‌گذاری، مقادیر قابل‌توجهی طلا و ارز از آنان دریافت کرده، اما از بازگرداندن اموال خودداری کرده است.

شناسایی مخفیگاه متهم در جزیره کیش

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم که از تحت تعقیب قضایی بودن خود اطلاع داشت، با احتیاط فراوان اقدام می‌کرد؛ با این حال، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرنخ‌هایی از محل حضور وی به دست آوردند.

حسنی تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم به جزیره کیش متواری شده است. در پی هماهنگی با مقام قضایی و صدور نیابت قضایی، تیمی از مأموران پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری وی به این جزیره اعزام شدند.

وی با اشاره به دشواری شناسایی محل اختفای متهم گفت: با وجود در اختیار نبودن نشانی دقیق محل حضور وی، مأموران پس از چند روز تحقیق و پیگیری و با استفاده از سرنخ‌های موجود، مخفیگاه متهم را در یکی از برج‌های مسکونی جزیره کیش شناسایی کردند.

دستگیری در عملیات غافلگیرانه

این مقام انتظامی افزود: مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را مقابل درِ منزلش دستگیر کردند. پس از انجام تشریفات قضایی و هماهنگی با مرجع قضایی در کیش، متهم تحت نظر قرار گرفت و بازجویی از وی آغاز شد.

اعتراف به کلاهبرداری و شناسایی ۱۳ شاکی

سرهنگ حسنی خاطرنشان کرد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی، پس از مشاهده مستندات و مواجهه حضوری با شکات، به کلاهبرداری اعتراف کرد. تاکنون ۱۳ نفر از شهروندانی که از این طریق متضرر شده‌اند، شناسایی شده‌اند و مجموع ارزش طلا و ارزهای کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده و انجام اقدامات قانونی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6975535
مهدیه حسن نائینی

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