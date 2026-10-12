توسعه ورزش البرز به حمایت اعتباری نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، امروز در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه‌برداری استان، با اشاره به جمعیت‌پذیری بالای این استان و افزایش نیازهای ورزشی، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز را از ضرورت‌های ارتقای ورزش البرز عنوان کرد.

وی با اشاره به شرایط جمعیتی استان اظهار کرد: البرز به دلیل مهاجرپذیری و افزایش جمعیت، با نیازهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش مواجه است و تأمین امکانات متناسب با این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت، تقاضا برای استفاده از فضاها و امکانات ورزشی را افزایش می‌دهد، افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی باید متناسب با جمعیت و نیازهای واقعی استان دنبال شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی کشور، بر ضرورت پیگیری مطالبات اعتباری و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود امکانات ورزشی استان تأکید کرد.

رضایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری مسائل اعتباری، بر لزوم برنامه‌ریزی و تعیین مسیر مشخص برای رفع مشکلات و توسعه ورزش استان تأکید کرد.