به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین یوسفپور ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جعفرآباد با اشاره به نقش رسانهها در شرایط کنونی اظهار کرد: رویاروییهای امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست و افکار عمومی، ادراک جامعه و آرامش روانی مردم نیز در معرض عملیات رسانهای قرار دارد، ازاینرو تقویت رسانههای حرفهای و افزایش توانمندی فعالان این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: بر اساس آمار اعلامشده، استان قم با ۷۱۱ رسانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرانه ۵۹ رسانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رتبه نخست کشور را در این شاخص دارد، ظرفیتی که با توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی قم و گستردگی رویدادهای آن، مسئولیت رسانهها را در اطلاعرسانی دقیق و انعکاس مطالبات مردم دوچندان میکند.
مدیر خانه مطبوعات استان قم با اشاره به فضاسازیهای رسانهای علیه قم تصریح کرد: جایگاه ویژه دینی و فرهنگی این شهر موجب شده است در برخی رویدادها، رسانههای خارج از کشور و جریانهای معاند با محوریت قمهراسی به بازنمایی یکجانبه مسائل بپردازند، ازاینرو اطلاعرسانی سریع، شفاف و مستند و تبیین واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی استان اهمیت ویژهای دارد.
یوسفپور خاطرنشان کرد: تقویت رسانههای حرفهای در کنار پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مردم میتواند زمینه انتقال دقیق اطلاعات و معرفی واقعبینانه ظرفیتهای استان را فراهم کند و در این مسیر، آموزش خبرنگاران و ارتقای توان تولید محتوای معتبر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تشریح ظرفیتهای خانه مطبوعات استان قم گفت: این تشکل صنفی بیش از ۳۰۰ عضو دارد و علاوه بر حضور در شورای فرهنگ عمومی، شورای اطلاعرسانی و هیئت منصفه مطبوعات، در حوزه آموزش و توانمندسازی خبرنگاران نیز فعالیت میکند.
یوسفپور افزود: مسئولیت کمیته خبر و رسانه قرارگاه رسانهای جنگ و کمیته اطلاعرسانی قرارگاه بهینهسازی انرژی نیز به خانه مطبوعات سپرده شده است که نشاندهنده ظرفیت این مجموعه در سازماندهی فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی است.
مدیر خانه مطبوعات استان قم با اعلام آمادگی برای همکاری با شورای فرهنگ عمومی، دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی جعفرآباد اظهار کرد: شناسایی و ساماندهی فعالان رسانهای محلی و ایجاد شبکه ارتباطی میان خبرنگاران، مدیران رسانهها و مسئولان شهرستان، از محورهای پیشنهادی برای توسعه فعالیتهای خبری در این منطقه است.
وی آموزش مهارتهای حرفهای را از دیگر زمینههای همکاری برشمرد و افزود: برگزاری دورههای خبرنویسی، گزارشنویسی، مصاحبه، عکاسی خبری و تولید محتوا در فضای مجازی میتواند به ارتقای کیفیت فعالیت خبرنگاران و افزایش توان تخصصی فعالان رسانهای جعفرآباد کمک کند.
سواد رسانهای، راه مقابله با شایعات است
یوسفپور با تأکید بر ضرورت گسترش آموزشهای عمومی در حوزه رسانه بیان کرد: افزایش توانایی مردم در تشخیص اخبار جعلی، شناسایی شایعات و استفاده مسئولانه از شبکههای اجتماعی باید بخشی از برنامههای فرهنگی شهرستان باشد.
وی توانمندسازی روابط عمومی دستگاههای اجرایی را نیز ضروری دانست و گفت: آموزش شیوههای اطلاعرسانی مؤثر، پاسخگویی رسانهای و تعامل سازنده با خبرنگاران میتواند ارتباط میان دستگاههای مسئول و رسانهها را بهبود ببخشد.
مدیر خانه مطبوعات استان قم معرفی ظرفیتها و مسائل جعفرآباد را از دیگر اولویتها عنوان کرد و افزود: تولید گزارشها و محتوای رسانهای درباره توانمندیها، رویدادها و مشکلات شهرستان میتواند زمینه انعکاس بهتر مطالبات مردم و تقویت ارتباط دوسویه شهروندان و مسئولان را فراهم کند.
وی تشکیل کارگروه رسانه و اطلاعرسانی شهرستان، تدوین برنامه آموزشی سهماهه با همکاری خانه مطبوعات استان قم و برگزاری نخستین کارگاه آموزش خبرنگاری و سواد رسانهای در جعفرآباد را از پیشنهادهای اجرایی برای آغاز این همکاریها برشمرد.
یوسفپور تأکید کرد: خانه مطبوعات استان قم آمادگی دارد با انتقال تجربه و ارائه آموزشهای تخصصی، در پرورش خبرنگاران بومی و توسعه زیرساختهای رسانهای جعفرآباد مشارکت کند تا زمینه ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و معرفی شایسته ظرفیتهای شهرستان فراهم شود.
جعغرآباد - مدیر خانه مطبوعات استان قم با تأکید بر ضرورت توسعه رسانههای محلی در جعفرآباد، از آمادگی این مجموعه برای آموزش خبرنگاران و ساماندهی فعالان خبری شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین یوسفپور ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جعفرآباد با اشاره به نقش رسانهها در شرایط کنونی اظهار کرد: رویاروییهای امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست و افکار عمومی، ادراک جامعه و آرامش روانی مردم نیز در معرض عملیات رسانهای قرار دارد، ازاینرو تقویت رسانههای حرفهای و افزایش توانمندی فعالان این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.
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