به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین یوسف‌پور ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جعفرآباد با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: رویارویی‌های امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست و افکار عمومی، ادراک جامعه و آرامش روانی مردم نیز در معرض عملیات رسانه‌ای قرار دارد، ازاین‌رو تقویت رسانه‌های حرفه‌ای و افزایش توانمندی فعالان این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.



وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، استان قم با ۷۱۱ رسانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرانه ۵۹ رسانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رتبه نخست کشور را در این شاخص دارد، ظرفیتی که با توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی قم و گستردگی رویدادهای آن، مسئولیت رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس مطالبات مردم دوچندان می‌کند.



مدیر خانه مطبوعات استان قم با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه قم تصریح کرد: جایگاه ویژه دینی و فرهنگی این شهر موجب شده است در برخی رویدادها، رسانه‌های خارج از کشور و جریان‌های معاند با محوریت قم‌هراسی به بازنمایی یک‌جانبه مسائل بپردازند، ازاین‌رو اطلاع‌رسانی سریع، شفاف و مستند و تبیین واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.



یوسف‌پور خاطرنشان کرد: تقویت رسانه‌های حرفه‌ای در کنار پاسخ‌گویی مسئولانه به مطالبات مردم می‌تواند زمینه انتقال دقیق اطلاعات و معرفی واقع‌بینانه ظرفیت‌های استان را فراهم کند و در این مسیر، آموزش خبرنگاران و ارتقای توان تولید محتوای معتبر باید مورد توجه قرار گیرد.



وی با تشریح ظرفیت‌های خانه مطبوعات استان قم گفت: این تشکل صنفی بیش از ۳۰۰ عضو دارد و علاوه بر حضور در شورای فرهنگ عمومی، شورای اطلاع‌رسانی و هیئت منصفه مطبوعات، در حوزه آموزش و توانمندسازی خبرنگاران نیز فعالیت می‌کند.



یوسف‌پور افزود: مسئولیت کمیته خبر و رسانه قرارگاه رسانه‌ای جنگ و کمیته اطلاع‌رسانی قرارگاه بهینه‌سازی انرژی نیز به خانه مطبوعات سپرده شده است که نشان‌دهنده ظرفیت این مجموعه در سازمان‌دهی فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی است.



مدیر خانه مطبوعات استان قم با اعلام آمادگی برای همکاری با شورای فرهنگ عمومی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی جعفرآباد اظهار کرد: شناسایی و سامان‌دهی فعالان رسانه‌ای محلی و ایجاد شبکه ارتباطی میان خبرنگاران، مدیران رسانه‌ها و مسئولان شهرستان، از محورهای پیشنهادی برای توسعه فعالیت‌های خبری در این منطقه است.



وی آموزش مهارت‌های حرفه‌ای را از دیگر زمینه‌های همکاری برشمرد و افزود: برگزاری دوره‌های خبرنویسی، گزارش‌نویسی، مصاحبه، عکاسی خبری و تولید محتوا در فضای مجازی می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت خبرنگاران و افزایش توان تخصصی فعالان رسانه‌ای جعفرآباد کمک کند.



سواد رسانه‌ای، راه مقابله با شایعات است



یوسف‌پور با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های عمومی در حوزه رسانه بیان کرد: افزایش توانایی مردم در تشخیص اخبار جعلی، شناسایی شایعات و استفاده مسئولانه از شبکه‌های اجتماعی باید بخشی از برنامه‌های فرهنگی شهرستان باشد.



وی توانمندسازی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی را نیز ضروری دانست و گفت: آموزش شیوه‌های اطلاع‌رسانی مؤثر، پاسخ‌گویی رسانه‌ای و تعامل سازنده با خبرنگاران می‌تواند ارتباط میان دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها را بهبود ببخشد.



مدیر خانه مطبوعات استان قم معرفی ظرفیت‌ها و مسائل جعفرآباد را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: تولید گزارش‌ها و محتوای رسانه‌ای درباره توانمندی‌ها، رویدادها و مشکلات شهرستان می‌تواند زمینه انعکاس بهتر مطالبات مردم و تقویت ارتباط دوسویه شهروندان و مسئولان را فراهم کند.



وی تشکیل کارگروه رسانه و اطلاع‌رسانی شهرستان، تدوین برنامه آموزشی سه‌ماهه با همکاری خانه مطبوعات استان قم و برگزاری نخستین کارگاه آموزش خبرنگاری و سواد رسانه‌ای در جعفرآباد را از پیشنهادهای اجرایی برای آغاز این همکاری‌ها برشمرد.



یوسف‌پور تأکید کرد: خانه مطبوعات استان قم آمادگی دارد با انتقال تجربه و ارائه آموزش‌های تخصصی، در پرورش خبرنگاران بومی و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای جعفرآباد مشارکت کند تا زمینه ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و معرفی شایسته ظرفیت‌های شهرستان فراهم شود.

