قلی زاده از اوایل ۲۰۲۷ در تمرینات لخ پوزنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی‌زاده از ماه مه به دلیل مصدومیت از همراهی تیم فوتبال لخ پوزنان محروم بوده است و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ همراه با تیم ملی فوتبال ایران را از دست داد.

در همین حال رسانه «transfery» نوشت: تمام شواهد نشان می‌دهد که این بازیکن ایرانی در ابتدای سال ۲۰۲۷ به میادین بازخواهد گشت؛ موضوعی که دامیان اسمیک خبرنگار لهستانی در برنامه‌ «مچیکی» اعلام کرده است.

تیم لخ پوزنان در ابتدای ماه مه، علی قلی‌زاده را که یکی از مهره‌های قدرتمند این تیم محسوب می‌شود، به دلیل مصدومیت از دست داد. این بازیکن ایرانی در جریان دیدار لیگ مقابل موتور لوبلین دچار پارگی رباط صلیبی قدامی شد و به این ترتیب، برای چندین ماه از میادین فوتبال دور ماند.

با این حال، این اتفاق به معنای پایان همکاری دو طرف نبود. باشگاه لخ پوزنان تصمیم گرفت از بازیکن کلیدی خود حمایت کند و قرارداد او را که در آستانه پایان قرار داشت، برای ۱۲ ماه دیگر تمدید کرد.

مصدومیت شدید قلی‌زاده انجام عمل جراحی را ضروری کرد عملی که در ایران انجام شد. این بازیکن هجومی در حال حاضر دوران توان‌بخشی خود را پشت سر می‌گذارد و به بازگشت مورد انتظارش به زمین فوتبال نزدیک‌تر می‌شود.