صیادمنش: لخ بهترین تیم دوران من است؛ انتظار هواداران را دوست دارم

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش خیلی زود توانسته جایگاه ویژه‌ای در تیم فوتبال لخ پوزنان پیدا کند و به یکی از مهره‌های مهم خط حمله قهرمان فصل گذشته فوتبال لهستان تبدیل شود. او در گفتگویی با رسانه‌ «kkslech» درباره شرایط خود در لخ، تغییر پست، رقابت برای حضور در ترکیب اصلی، فشار هواداران، تجربه تلخ از دست دادن پنالتی، رابطه‌اش با علی قلی‌زاده، لیگ اروپا و همچنین زندگی در لهستان صحبت کرده است.

صیادمنش درباره عملکرد خوب خود در سیستم «نیلس فردریکسن» سرمربی لخ پوزنان اظهار داشت: باید این موضوع را به کادر فنی و بازیکنانی نسبت بدهم که کمک کردند خیلی سریع با تیم هماهنگ شوم. از همه آنها تشکر می‌کنم، چون از هر نظر به من کمک کردند. من هم تمام تلاشم را انجام دادم تا هرچه سریع‌تر با شرایط تیم سازگار شوم. خیلی خوشحالم که بخشی از این تیم هستم و می‌توانم در بازی‌های مختلف به لخ کمک کنم.

او در پاسخ به این پرسش که چه عواملی به او کمک کرده تا در پست‌های مختلف عملکرد خوبی داشته باشد، گفت: به عنوان یک بازیکن می‌توانم در پست‌های مختلف بازی کنم. پیش از این مهاجم، وینگر، مهاجم دوم و بازیکن شماره ۱۰ بوده‌ام. اگر به من بگویند در پست شماره ۹ بازی کن و به تو در این پست نیاز داریم، تمام توانم را در همان پست به کار می‌گیرم. اگر بخواهند در سمت چپ بازی کنم، تمام تلاشم را در سمت چپ انجام می‌دهم و اگر در سمت راست باشم نیز همین‌طور. برای من بازی در پست‌های مختلف مشکلی ندارد و مهم‌ترین مسئله این است که در هر پستی که بازی می‌کنم، ۱۰۰ درصد توانم را بگذارم. فکر می‌کنم این موضوع به تیم هم کمک کرده است.

مهاجم ایرانی لخ پوزنان درباره اینکه آیا تغییر پست برای او به شکل طبیعی اتفاق افتاده است، توضیح داد: بله. البته خیلی اوقات چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. برای مثال ممکن است در یک مسابقه در سه پست مختلف بازی کنم. چون به عنوان بازیکن هجومی در سمت چپ، سمت راست و در خط حمله بازی کرده‌ام، حضور در یک پست متفاوت برایم مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

صیادمنش درباره تغییراتی که در سبک بازی خود پس از پیوستن به لخ پوزنان احساس کرده است، گفت: در لخ ما صدرنشین جدول هستیم و یکی از تیم‌های مسلط لیگ به شمار می‌رویم. بازی در یک تیم مسلط باعث می‌شود در فاز هجومی بهتر باشی، گل‌های بیشتری بزنی، جایگیری بهتری در زمین داشته باشی و در مجموع به عنوان یک بازیکن هجومی پیشرفت کنی.

او در پاسخ به این پرسش که آیا لخ پوزنان در حال حاضر بهترین باشگاهی است که در دوران حرفه‌ای خود برای آن بازی کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر بله. واقعاً حضور در اینجا لذت‌بخش است. لخ پوزنان طی چند سال اخیر همواره در بالای جدول بوده، برای قهرمانی مبارزه کرده و در رقابت‌های اروپایی حضور داشته است. اکنون نیز شرایط به همین شکل است و واقعاً خوشحالم که اینجا هستم.

صیادمنش درباره فشار ناشی از انتظارات هواداران لخ نیز گفت: به نظرم احساس کردن مقداری فشار خوب است، چون می‌تواند به کسب نتایج بهتر کمک کند. برای من مسئله بدی نیست و مشکلی با آن ندارم. در تیم‌های بزرگی بازی کرده‌ام؛ در فنرباغچه، استقلال ایران و استانبول‌اسپور حضور داشته‌ام. همه این تیم‌ها هواداران زیادی دارند و ما برای تمام شهر بازی می‌کنیم. باشگاه‌هایی که در آنها بوده‌ام از این نظر شرایط نسبتاً مشابهی داشته‌اند و به این موضوع عادت کرده‌ام.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم مقداری فشار می‌تواند باعث شود نتایج بهتری بگیری و در زمین بهتر بازی کنی. این فشار نشان می‌دهد برای چیزی بزرگ مبارزه می‌کنی و همین موضوع می‌تواند انگیزه تو باشد. هواداران انگیزه هستند، اما گاهی همین هواداران می‌توانند مانند یک سلاح عمل کنند و حتی به تو آسیب بزنند.

مهاجم ایرانی لخ پوزنان درباره دیدار برابر آرهوس و پنالتی از دست‌رفته خود و تأثیر این اتفاق بر عملکردش در بازی بعدی برابر ویچیتسا کراکوف گفت: همان‌طور که گفتم، گاهی احساس فشار خوب است و حتی به آن نیاز داری. وقتی برای چیزی بزرگ مبارزه می‌کنی، فشار را احساس می‌کنی. باور دارم که این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد. البته در فوتبال اتفاقات بد هم رخ می‌دهد و این بخشی از بازی است. اگر شکست یا ناکامی را تجربه کنی، به این معناست که می‌توانی بالاتر بروی و قدم بعدی را برداری. اگر روز بدی داشته باشی یا تحت فشار باشی، می‌توانی از آن استفاده کنی و هفته بعد یا در بازی بعدی بهتر باشی.

صیادمنش درباره اینکه آیا آن مسابقه سخت‌ترین لحظه دوران حرفه‌ای او بوده است، گفت: بله، واقعاً لحظه سختی بود. فکر می‌کنم این اولین پنالتی‌ای بود که در تمام دوران حرفه‌ای‌ام از دست دادم. در دو یا سه فصل گذشته شاید هشت پنالتی زده بودم و هر هشت پنالتی را گل کرده بودم. بنابراین اتفاق سختی برایم بود، اما از آن به عنوان انگیزه‌ای برای بازی بعد استفاده کردم و خوشحالم که توانستم شرایط را تغییر دهم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازگشت به شرایط خوب نیاز به کمک دیگران داشته است، اظهار کرد: همیشه سعی می‌کنم با خودم صادق باشم. اگر چیزی خوب پیش نرود، آن را می‌پذیرم، مسئولیتش را بر عهده می‌گیرم و تلاش می‌کنم از آن به عنوان انگیزه استفاده کنم. البته افرادی که اطرافم هستند، همسرم و خانواده‌ام، به من کمک می‌کنند و انگیزه می‌دهند و در کنارم هستند. خوشحالم که آنها را دارم.

صیادمنش درباره زندگی در شهر پوزنان نیز گفت: راستش زمان زیادی برای گشت‌وگذار در شهر ندارم، اما دو، سه بار در شهر گردش کرده‌ام. پوزنان واقعاً شهر زیبایی است و هر چیزی که نیاز داشته باشی در آن وجود دارد. از طرف دیگر شهر آرامی است و واقعاً آن را دوست دارم.

او درباره اینکه آیا مردم او را در خیابان می‌شناسند، گفت: بله، من را می‌شناسند. فکر می‌کنم موهایم باعث می‌شود راحت‌تر مرا تشخیص دهند.

مهاجم ایرانی لخ پوزنان در ادامه درباره ارتباط خود با هواداران و محبوبیت علی قلی‌زاده در این شهر اظهار کرد: این موضوع نوعی تبادل انرژی است. اگر انرژی خوبی دریافت کنی، سطح انرژی خودت هم افزایش پیدا می‌کند و فکر می‌کنم این موضوع در زندگی به تو کمک می‌کند و باعث می‌شود شادتر باشی. راستش من این تبادل انرژی با هواداران را دوست دارم.

وی درباره واکنش هواداران پس از از دست دادن پنالتی برابر لخ گفت: بله، من به آن واکنش نشان می‌دهم. گاهی انرژی منفی وجود دارد و این طبیعی است و بخشی از فوتبال محسوب می‌شود. همیشه همه چیز عالی نیست، اما فکر می‌کنم مهم این است که بتوانی از شرایط بد استفاده کنی و آن را به اتفاقی مثبت تبدیل کنی. اگر در مقطعی ناامید شوم یا روحیه خوبی نداشته باشم، سعی می‌کنم از آن شرایط بد استفاده کنم، دوباره بلند شوم و هرچه سریع‌تر شرایط را تغییر دهم.

صیادمنش درباره شرایط خود در لیگ لهستان و مقایسه آن با لیگ‌هایی که پیش از این در آنها بازی کرده است، گفت: این لیگی است که دوستش دارم و رقابت در آن واقعاً جذاب است. البته همان‌طور که گفتم، این موفقیت حاصل تلاش کل تیم است. بدون تیم نمی‌توان به نتایج خوب رسید. ما به عنوان یک تیم نتایج خوبی کسب می‌کنیم. باور دارم وقتی به عنوان عضوی از تیم بازی می‌کنی، گل و پاس گل هم به دنبال آن خواهد آمد. بنابراین فقط روی گل زدن یا پاس گل دادن تمرکز نمی‌کنم. سعی می‌کنم بازیکن خوبی برای تیم باشم و در این صورت گل و پاس گل هم خودشان از راه می‌رسند.

او در مقایسه اکستراکلاسا با لیگ‌های ترکیه، ایران، اوکراین و انگلیس نیز گفت: همه این لیگ‌ها متفاوت هستند و نمی‌توانم آنها را با کلمات متفاوتی توصیف کنم. برای من بازی در لیگ‌های مختلف و کسب تجربه در انواع مسابقات اتفاق خوبی بود. اکنون اینجا هستم و می‌توانم از تمام تجربه‌ای که تاکنون به دست آورده‌ام استفاده کنم. تلاش می‌کنم تجربیاتی را که در باشگاه‌های قبلی به دست آورده‌ام به بهترین شکل برای تبدیل شدن به یک بازیکن خوب در اکستراکلاسا به کار بگیرم.

صیادمنش درباره چیزی که بیش از همه در لیگ لهستان او را تحت تأثیر قرار داده است، عنوان کرد: فکر می‌کنم رقابت. اختلاف بین تیم‌های بالای جدول و تیم‌های انتهای جدول چندان زیاد نیست. من در سال‌های گذشته نیز به لطف علی، اکستراکلاسا را دنبال می‌کردم. فصل گذشته هم شرایط مشابهی وجود داشت و اختلاف بین تیم‌های بالای جدول و تیم‌های انتهای جدول زیاد نبود. این اتفاق خوبی است، چون باعث می‌شود لیگ هیجان‌انگیز باشد و حساسیت تا هفته پایانی که همه چیز مشخص می‌شود، بالا بماند.

مهاجم ایرانی لخ پوزنان درباره رابطه خود با علی قلی‌زاده و احتمال بازی در کنار این بازیکن گفت: بله، قطعاً. من علی را حدود هشت یا ۹ سال است که می‌شناسم و از آن زمان با هم دوست هستیم. یک بار هم زمانی که فکر می‌کنم ۱۷ ساله بودم در ایران با یکدیگر بازی کردیم و علی حدود ۲۰ یا ۲۱ سال داشت. همیشه بازی کردن کنار یک دوست و کسی که او را می‌شناسی لذت‌بخش است. اکنون در تیم همه با یکدیگر دوست هستند و بازی کردن کنار همه بازیکنان لذت‌بخش است، اما به عنوان یک دوست قدیمی می‌توانم بگویم بازی کردن کنار علی واقعاً لذت‌بخش است.

وی درباره رقابت برای حضور در ترکیب اصلی با بازیکنانی مانند لئو بنتسون، پاتریک والمارک و لوئیس پالما اظهار کرد: داشتن بازیکنان خوب زیاد در یک تیم اتفاق خوبی است، چون همان‌طور که می‌بینید بازی‌های زیادی داریم و هر سه روز یک بار بازی می‌کنیم. بنابراین می‌توانیم چرخش داشته باشیم. من رقابت را دوست دارم، چون می‌تواند تو را به بازیکن بهتری تبدیل کند. اگر آرامش داشته باشی، هیچ‌وقت یک قدم جلوتر نمی‌روی. وقتی رقیبی داری که از پشت سر تو را هل می‌دهد، همان‌طور که من لوئیس یا لئو را تحت فشار قرار می‌دهم و آنها هم من را تحت فشار می‌گذارند، این موضوع باعث می‌شود یک قدم جلوتر بروی و بهتر شوی.

صیادمنش ادامه داد: واقعاً خوب است که چنین رقابتی داریم. همه ما دوستان خوبی برای یکدیگر هستیم و مشکلی وجود ندارد، اما همزمان برای جایگاه خودمان رقابت می‌کنیم و فکر می‌کنم این مسئله به تیم کمک می‌کند که بهتر شود.

او درباره سبک بازی پرتحرک خود و اینکه آیا دویدن زیاد را دوست دارد، گفت: تا جایی که بتوانم تلاش می‌کنم. وقتی در خانه هستم، سعی می‌کنم استراحت کنم و زیاد حرکت نمی‌کنم، اما وقتی وارد زمین می‌شوم باید بدوم. بنابراین می‌توانم بگویم در داخل زمین و خارج از آن دو آدم کاملاً متفاوت هستم.

مهاجم ایرانی لخ پوزنان درباره احتمال حضور همزمان خود و قلی‌زاده در ترکیب تیم نیز اظهار کرد: تمام تیم منتظر علی است، چون او فصل گذشته و همچنین چند فصل اخیر در لخ بسیار خوب بازی کرده است. بنابراین بازیکن بسیار مهمی است و همه منتظر بازگشت او هستند. امیدوارم فرصت داشته باشیم که مدتی در کنار یکدیگر بازی کنیم.

صیادمنش در پاسخ به این پرسش که چرا لخ پوزنان را از میان پیشنهادهای مختلف انتخاب کرد، گفت: همان‌طور که گفتم، به خاطر علی در دو یا سه فصل گذشته بازی‌های لخ را دنبال می‌کردم. او یکی از دوستان نزدیک من است. هر زمان فرصت داشتم بازی‌های تیم را می‌دیدم و واقعاً چیزهای چشمگیری درباره این باشگاه مشاهده کردم. وقتی از بیرون به باشگاه نگاه می‌کنی، فضای حاکم برای من اهمیت زیادی دارد. دوست دارم در فضایی خوب بازی کنم.

وی افزود: وقتی با علی صحبت کردم، او درباره اتفاقاتی که در اطراف باشگاه و داخل آن رخ می‌دهد برایم توضیح داد و این موضوع واقعاً هیجان‌زده‌ام کرد. وقتی از باشگاه پیشنهاد دریافت کردم، نشستیم و صحبت کردیم و متوجه شدیم دیدگاه‌های مشابهی داریم. به همین دلیل به اینجا آمدم، چون باور دارم ارزش‌های مشترکی داریم. همچنین حضور در رقابت‌های اروپایی و مبارزه برای قهرمانی برایم بسیار هیجان‌انگیز بود.

صیادمنش درباره نیلس فردریکسن، سرمربی لخ، نیز گفت: او مربی بسیار خوبی است و تلاش می‌کند همه چیز را به بهترین شکل انجام دهد. به عنوان یک بازیکن هجومی، کار کردن با او واقعاً لذت‌بخش است. بازی کردن تحت هدایت او جذاب است، چون به تو فرصت‌های مختلفی می‌دهد و در چارچوب برنامه‌ای که تعیین کرده، آزادی عمل هم داری. برای یک بازیکن هجومی این بهترین شرایط ممکن است.

او در پاسخ به این سؤال که ترجیح می‌دهد او را «الله» صدا کنند یا «آلا»، گفت: برای من تفاوتی ندارند.

صیادمنش درباره تجربه حضور در رقابت‌های اروپایی و مقایسه حریفان پیش‌روی لخ در لیگ اروپا با تیم‌هایی مانند لسترسیتی و براگا عنوان کرد: زمانی که در اوکراین بازی می‌کردم، در سال اول در لیگ اروپا و در سال دوم در لیگ کنفرانس اروپا حضور داشتیم. تیم‌هایی که امسال مقابل آنها بازی می‌کنیم، هیجان زیادی ایجاد می‌کنند. به نظرم شرایط تا حد زیادی شبیه لیگ قهرمانان است و حتی می‌توانم بگویم تقریباً همان سطح را دارد.

وی ادامه داد: همیشه بازی برابر تیم‌های خوب لذت‌بخش است، چون ما هم تیم خوبی هستیم. ما قهرمان لهستان هستیم و در این رقابت‌ها حضور داریم. بازی‌های هیجان‌انگیزی در خانه و خارج از خانه پیش رو داریم و تلاش می‌کنیم تمام توانمان را به کار بگیریم تا بیشترین امتیاز ممکن را کسب کنیم و از مرحله لیگ عبور کنیم.

مهاجم ایرانی درباره اهداف لخ پوزنان در لیگ اروپا گفت: همان‌طور که گفتم، در هر مسابقه تمام توانمان را می‌گذاریم. همیشه برای پیروزی تلاش می‌کنیم و هیچ‌وقت به تساوی یا شکست راضی نیستیم. این رویکرد ما در همه مسابقات است. فکر می‌کنم هدف اصلی ما عبور از مرحله لیگ است. بنابراین تمام تلاشمان را می‌کنیم تا ابتدا از این مرحله صعود کنیم و بعد از آن هدف بعدی را تعیین خواهیم کرد.

صیادمنش درباره حریفان لخ در لیگ اروپا و شانس این تیم برای کسب نتیجه مقابل آنها نیز اظهار کرد: «همان‌طور که گفتم، بازی برابر حریفان خوب لذت‌بخش است و برای ما افتخار است که مقابل تیم‌های خوب قرار بگیریم، اما قطعاً در هر مسابقه برای کسب سه امتیاز مبارزه می‌کنیم و تمام توانمان را برای گرفتن بیشترین امتیاز از همه بازی‌ها به کار خواهیم گرفت.

او افزود: در هر مسابقه‌ای که حضور داریم، برای پیروزی تلاش می‌کنیم و این موضوع در اکستراکلاسا و لیگ اروپا تفاوتی ندارد. نگرش ما در تمام بازی‌ها یکسان است. رویکرد و اشتیاق باشگاه این است که مسابقات را ببریم.

صیادمنش درباره دیداری که بیش از همه برای حضور در آن هیجان دارد، گفت: منتظر بازی خانگی مقابل بایرلورکوزن هستم. فکر می‌کنم بازی خوبی خواهد بود. این نخستین مسابقه اروپایی خانگی ماست و حریف جذابی هم محسوب می‌شود. علاوه بر آن، دیدار خانگی مقابل ساندرلند و بازی خارج از خانه برابر بنفیکا را هم پیش رو داریم. بنابراین همه بازی‌ها و همه تیم‌ها جذاب هستند و من به یک اندازه برای همه آنها هیجان‌زده‌ام.

وی ادامه داد: قطعاً همه چیز را آنالیز خواهیم کرد و بعد مطمئن می‌شویم که برای هر مسابقه ۱۰۰ درصد آماده هستیم. وقتی وارد زمین شویم، همه چیز برایمان روشن خواهد بود.

مهاجم ایرانی لخ درباره رویای رویارویی با تیم‌های بزرگ‌تر در مراحل بعدی لیگ اروپا نیز گفت: پیش از این فکر می‌کردم دوست دارم در مرحله لیگ در زمین میلان بازی کنم، اما شاید بتوانم در مرحله بعد مقابل این تیم قرار بگیرم.

صیادمنش در پاسخ به این سؤال که کدام یک از حریفان فعلی لخ را دشوارتر می‌داند، گفت: من این تیم‌ها را فقط از روی نام می‌شناسم و بازی‌های زیادی از آنها ندیده‌ام. بنابراین نمی‌توانم صرفاً بر اساس نامشان درباره آنها نظر بدهم. این فصل هیچ مسابقه‌ای از بنفیکا، ساندرلند یا بایرلورکوزن ندیده‌ام. تنها حریفی که بازی‌اش را تماشا کردم کریستال پالاس بود که هفته گذشته بازی آن را دیدم.

وی افزود: «همه تیم‌ها دشوار هستند. در لیگ اروپا بازی آسانی وجود ندارد، چون اگر تیمی در لیگ اروپا حضور دارد، شایسته حضور در این رقابت‌هاست. بنابراین همه آنها تیم‌های خوبی هستند و حتی می‌توان گفت شایستگی حضور در لیگ قهرمانان را دارند.

صیادمنش درباره اینکه لخ چگونه می‌تواند برابر حریفان اروپایی خود به پیروزی برسد، اظهار کرد: «برای این موضوع باید از نیلس بپرسید، نه من. او مربی است و برنامه را طراحی می‌کند. من به عنوان بازیکن فقط برنامه او را اجرا می‌کنم.»

او درباره نقاط قوت لخ پوزنان در لیگ اروپا گفت: همان‌طور که گفتم، ما واقعاً تیم خوبی در فاز هجومی هستیم و همان‌طور که می‌بینید گل‌های زیادی می‌زنیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد. اما از سوی دیگر، در این رقابت‌ها اگر می‌خواهیم مسابقات را ببریم، باید در دفاع هم به اندازه حمله خوب باشیم. تلاش می‌کنیم بالاترین سطح خود را هم در فاز هجومی و هم در بخش دفاعی حفظ کنیم.

صیادمنش در بخش دیگری از این گفتگو درباره علاقه خود به فرهنگ ژاپن و انیمه اظهار کرد: فقط دوستش دارم؛ مثل یک فیلم است.

او درباره اینکه چرا سال‌هاست انیمه تماشا می‌کند، گفت: من واقعاً عاشق انیمه هستم و سال‌هاست آن را تماشا می‌کنم. سعی نمی‌کنم کار خاصی انجام دهم، بلکه فقط این علاقه را با جشن‌های بعد از گل و شخصیت‌های مورد علاقه‌ام ترکیب می‌کنم. وقتی گل می‌زنم، به این شکل شادی می‌کنم و فکر می‌کنم ظاهر زیبایی دارد.

صیادمنش در پاسخ به این پرسش که شخصیت محبوبش در دنیای انیمه کدام است، گفت: من ناروتو را خیلی دوست دارم.

وی همچنین درباره ژست خاص خود پس از گل و معنای آن توضیح داد: «برای من این حرکت مانند یین و یانگ است. من در تمام جنبه‌های زندگی به یین و یانگ اعتقاد دارم. حتی در فوتبال و در زمین مسابقه، وقتی گل می‌زنم، این مفهوم وجود دارد؛ چون من خوشحال می‌شوم و حریف ناراحت می‌شود. بنابراین یک بخش خوشحال و یک بخش ناراحت وجود دارد.»

صیادمنش ادامه داد: همیشه چیزی بد و چیزی خوب وجود دارد. همیشه شادی و ناراحتی در کنار یکدیگر هستند. بنابراین می‌توان مفهوم یین و یانگ را در تمام جنبه‌های زندگی به کار برد.

او در پایان درباره اینکه آیا پیش از مسابقه برای شادی پس از گل خود برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: همان‌طور که گفتم، همیشه ابتدا شادی خودم را طراحی می‌کنم و بعد آن را اجرا می‌کنم. قطعاً پیش از مسابقه به آن فکر می‌کنم، یکی را انتخاب می‌کنم و مطمئن می‌شوم همه چیز برای انجام آن شادی آماده است.