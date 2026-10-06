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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

رسانه لهستانی خبر داد؛

قلی زاده از بازگشت به ایران منصرف شد

قلی زاده از بازگشت به ایران منصرف شد

یک رسانه لهستانی خبر داد وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان ممکن است در پایان فصل از بازگشت به لیگ ایران خودداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی‌زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان، که با وجود مصدومیت قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده، تا نیم‌فصل نمی‌تواند تیمش را در مسابقات همراهی کند.

رسانه لهستانی «kkslech» در گزارشی درباره شرایط لخ پوزنان، به وضعیت قلی‌زاده نیز پرداخته و درباره آینده این بازیکن نوشته است: قلی‌زاده در ابتدا قصد قطعی داشت که در تابستان ۲۰۲۷ به ایران بازگردد، اما ممکن است این وضعیت طی چند ماه آینده تغییر کند. قلی‌زاده در شرایط فعلی تا پایان فصل جاری با لخ پوزنان قرارداد دارد و تصمیم او برای بازگشت به فوتبال ایران در تابستان ۲۰۲۷ قطعی نیست و احتمال تغییر این تصمیم وجود دارد.

لخ پوزنان طی دو فصل اخیر عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال لهستان (اکستراکلاسا) را به دست آورده و امیدوار است در فصل جاری نیز بتواند برای سومین سال متوالی این عنوان را از آن خود کند.

کد مطلب 6969776
بهنام روان پاک

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